El fenómeno imparable de ‘Comerás flores’

Uno de los títulos que más se repite en todas las listas es Comerás flores, de Lucía Solla Sobral. La novela se ha convertido en una de las grandes sorpresas literarias del año gracias a una historia emocional, incómoda y profundamente contemporánea sobre relaciones desiguales, deseo y dependencia emocional.

La novela sigue a una protagonista que intenta reconstruirse tras una relación marcada por la manipulación y el desgaste psicológico. A través de una escritura muy íntima, el libro explora la fragilidad emocional, la culpa y la necesidad de volver a empezar. Uno de los libros más leídos este 2026.

Juan Gómez-Jurado vuelve a dominar el thriller

Hablar de ventas masivas en España implica, inevitablemente, hablar de Juan Gómez-Jurado. Este 2026 lo está conquistando con Mentira, un thriller que ha conseguido mantenerse en los primeros puestos durante meses y que confirma que el autor sigue siendo una máquina perfecta de generar adicción lectora.

La historia arranca con una desaparición que parece imposible de resolver y termina convirtiéndose en una carrera contrarreloj llena de secretos, conspiraciones y personajes moralmente ambiguos. Como suele ocurrir con el autor, cada capítulo deja una nueva pregunta abierta.

Eduardo Mendoza y el regreso del humor inteligente

Otro de los nombres imprescindibles de 2026 es Eduardo Mendoza con La intriga del funeral inconveniente. El autor barcelonés ha vuelto a conectar con el gran público gracias a una novela que recupera su ironía característica y ese humor sofisticado que mezcla sátira social, misterio y personajes excéntricos.

La novela gira alrededor de un funeral que desencadena una sucesión de situaciones absurdas, secretos familiares y malentendidos que terminan retratando con humor las contradicciones de la sociedad contemporánea.

Fernando Aramburu sigue siendo un valor seguro

Después del impacto de Patria, cada nuevo libro de Fernando Aramburu se convierte automáticamente en uno de los más comentados del año. En 2026, Maite está arrasando entre lectores que buscan novelas más íntimas y emocionales.

La historia se centra en una mujer marcada por el paso del tiempo, las decisiones no tomadas y las heridas familiares que nunca terminan de cerrarse. Aramburu vuelve a construir personajes profundamente humanos y llenos de contradicciones.

David Uclés, la gran consolidación literaria del año

Si hay un autor del que todo el mundo habla este 2026, ese es David Uclés. El escritor ha conseguido algo muy poco habitual: colocar dos novelas simultáneamente entre las más leídas del país. Por un lado está La ciudad de las luces muertas y, por otro, La península de las casas vacías.

La primera propone una historia marcada por la decadencia, los recuerdos y una ciudad casi fantasmal donde los personajes intentan sobrevivir a sus propios traumas. La segunda aborda la memoria colectiva, la pérdida y el aislamiento en un territorio lleno de silencios familiares.

Elísabet Benavent mantiene su reinado

La ficción romántica sigue teniendo un enorme peso en las listas de ventas y Elísabet Benavent continúa siendo una de sus grandes reinas. Una niña buena se ha convertido en uno de los títulos más comprados de los últimos meses gracias a una combinación perfecta de romance, drama y personajes muy reconocibles para sus lectores habituales.

La novela cuenta la historia de una mujer aparentemente perfecta que empieza a cuestionarse la vida que ha construido y las expectativas que los demás han depositado sobre ella. Entre romances, crisis personales y decisiones difíciles, Benavent vuelve a conectar con emociones muy reconocibles.

Sonsoles Ónega continúa conectando con el gran público

La periodista y escritora Sonsoles Ónega también mantiene una presencia constante en los rankings con Llevará tu nombre. Su capacidad para combinar emoción, historias familiares y conflictos reconocibles sigue funcionando especialmente bien entre lectores que buscan novelas cercanas y fáciles de devorar.

La novela explora los vínculos entre generaciones, los secretos heredados y el peso de las decisiones familiares a través de varios personajes conectados por una misma historia. Uno de los libros más recomendados este 2026.