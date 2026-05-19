Los libros más leídos en lo que llevamos de 2026: de thrillers adictivos a historias emocionales
Hay libros que llegan a las listas de ventas impulsados por campañas gigantescas y otros que se convierten en fenómeno gracias al boca a boca, a TikTok, a los clubes de lectura o a esa recomendación insistente entre amigos que termina por arrastrarnos a la librería. Lo que está ocurriendo en 2026 tiene mucho de mezcla entre todos esos factores: thrillers imposibles de soltar, novelas literarias que han sorprendido incluso a la crítica más exigente y autores españoles que están viviendo uno de sus mejores momentos comerciales de los últimos años. Entre las mesas de novedades y los rankings de ventas se repiten ciertos títulos que ya dominan conversaciones, redes sociales y escaparates. Algunos son apuestas seguras; otros, auténticas revelaciones. Estos son los libros más leídos y vendidos de lo que llevamos de 2026.