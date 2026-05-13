El thriller de aventuras que arrasa en Netflix: está en el top 10 de 93 países

De vez en cuando, la complejidad y caprichos del algoritmo convierten al streaming en espacios singulares, donde algunas películas triunfan simplemente por el ecosistema propio de las plataformas. El último caso lo provocó un thriller de Sony Pictures, cuyo estreno estaba programado para llegar a los cines como una historia de nicho: Netflix tiene con Embestida, una de las grandes sorpresas de su catálogo en 2026.

El terminal liderado por Ted Sarandos y Greg Peters mantiene una política creativa y de distribución planificada alrededor de los datos que poseen de los usuarios. Cada año, la marca expande licencias creativas como Los Bridgerton o Machos Alfa, combinando dichos reclamos con producciones que, en otro tiempo, habrían formado parte del circuito de títulos de videoclub. Por eso, no es de extrañar ver cómo un thriller de Netflix como Embestida resiste cualquier novedad comercial, compitiendo a nivel de visualizaciones con largometrajes auspiciados por estrellas de la talla de Matt Damon y Ben Affleck en El botín, Máquina de guerra de Alan Ritchson o el regreso de Cillian Murphy en Peaky Blinders: El hombre inmortal.

Funcionando como un thriller de catástrofes insólito, Netflix todavía mantiene unos números de visualizaciones meritorios con Embestida. La cinta dirigida por Tommy Wirkola se estrenó hace un mes con casi 40 millones de visitas en apenas tres días. Ese arranque no tuvo freno y, haciendo honor a su nombre, dicha historia de supervivencia y catástrofes embistió a todas las rivales hasta formar parte del top 10 del contenido más visto en 93 países. ¿El truco de su éxito? Tener cero complejos y no vender ningún tipo de solemnidad artística: Embestida es un entretenimiento palomitero de serie B desenfadado que prioriza el impacto visual y el espectáculo, antes que cualquier tipo de lógica.

El thriller que nadie esperaba en Netflix: ‘Embestida’

La trama comienza cuando un huracán de categoría cinco se da de bruces contra un pueblo costero, inundando las calles, tiendas y hogares de la localidad. Esto podría, per se, ser un problema como para crear toda una historia en clave de drama humano. Sin embargo, dichos personajes deben enfrentarse además a decenas de tiburones que, tras la tormenta, nadan a sus anchas por su nuevo ecosistema urbano.

Entre las diferentes situaciones, encontramos a cuatro huérfanos dentro de una casa repleta de escuálidos o a una mujer embarazada que se encuentra atrapada en su coche. Mientras todos estos problemas suceden, un investigador intenta coordinar varios rescates, entre la inclemencia temporal y las mandíbulas hambrientas que diezman las posibilidades de supervivencia de la población.

La sección de casting combina la presencia de intérpretes conocidos por el público, como Phoebe Dynevor (Los Bridgerton), Whitney Peak (Las escalofriantes aventuras de Sabrina) y el dos veces nominado al premio de la Academia, Djimon Hounsou (Gladiator), con jóvenes actores menos conocidos como Gemma Dart, Stacy Clausen, Amy Mathews y Costa D’Angelo.

Sin lógica, pero con mucha carnaza

El principal problema de Embestida radica no tanto en su desvergüenza narrativa, sino en el exceso de personajes e historias que terminan diluyendo el eje de la acción.

Sony decidió retirar la película de su calendario cinematográfico y venderle los derechos de distribución a Netflix, reflejando con acierto la fórmula de un tratamiento destinado a servir como carnaza viral entre los suscriptores de una compañía que nunca hace prisioneros si la promesa es desacomplejada y honesta. Sobre todo si ese entretenimiento calma, paradójicamente, el ansia de estímulos inagotable de la audiencia actual. El público que no quiera masticar ni digerir historias complejas encontrará en Embestida un buen plato que devorar de un solo bocado.