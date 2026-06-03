La miniserie de seis episodios de HBO Max que vas a devorar en una tarde: es muy adictiva

Si estás buscando en el catálogo de HBO Max una miniserie realmente adictica no te puedes perder Ángeles en América (Angels in America). Una serie ambientada en 1985 en la que se relata la historia de dos parejas de homosexuales que se enfrentan a la epidemia del SIDA y los diferentes cambios sociales y políticos de la era Reagan. Una ficción en el que reflexiona sobre lo que ocurrió en los años 80 y cómo se tuvieron que enfrentar los protagonistas al estigma que supuso esta enfermedad para el colectivo homosexual. Una original ficción basada en la obra teatral Angels in America: A Gay Fantasia on National Themes de Tony Kushner, por la que recibió un premio Tony, que fue el que escribió el creador y el guionista de esta serie. Esta miniserie tuvo un presupuesto de 60 millones de dólares y es una de las más ambiciosas de la plataforma de streaming HBO Max.

La serie Ángeles en América cuenta con solo seis episodios de aproximadamente una hora y ha sido dirigida por Mike Nichols, al que todos conocemos por su trabajo en las películas Closer o A propósito de Henry. Además de su cuidada trama, esta serie destaca porque en su reparto están estrellas del cine ya consolidadas como Al Pacino, Meryl Streep o Emma Thompson y otras jóvenes promesas como Jeffrey Wright, Patrick Wilson o Mary Louise Parker. Para muchos esta serie es una de las mejores de la historia y es una buena opción para entender lo que ocurrió durante esos años.

La miniserie Ángeles en América obtuvo 11 premios Emmy y 5 Globos de oro, además de otros premios como Broadcast Film Critics Broadcast Film Critics a la mejor película realizada para televisión. Esta miniserie es una buena opción para los que están buscando una ficción ambientada en los años 80 a la altura de la película Philadelphia de Jonathan Demme.

¿De qué trata la miniserie Ángeles en América?

Esta serie está ambientada a mediados de los años 80 y se centra en los problemas de dos parejas de homosexuales. Una de ellas está formada por Prior, el cual decide contarle a su amante después de cuatro años de relación que tiene SIDA y este le abandona.

La otra está formada por Joe Pitt, un mormón republicano que es colocado en el departamento de justicia por Roy Cohn. un influyente abogado de derechas. Joe y Roy siguen todavía en el armario, Pitt por vergüenza y sus ideas religiosa y Cohn para mantenerse en el poder y para no enfrentarse con Harper, la mujer de Pitt que es adicta al Valium y tiene muchas alucinaciones. La pandemia del SIDA y cómo se afrontó en los años 80 cambia para siempre sus vidas.

Las dos parejas protagonistas sufren el estigma que supuso esta enfermedad y el silencio y el secretismo al que se condenó a todo lo que rodeaba a la enfermedad. Una serie en la que, además de contarse la historia de los cuatro protagonistas, tiene un punto fantástico en el que se explica la situación a través de sueños y alucinaciones.

El reparto de esta miniserie dramática

Los actores que dan vida a los protagonistas de Ángeles en América son Al Pacino que da vida a Roy Cohn, Meryl Streep a Hannah Pitt, Ethel Rosenberg al rabino y el ángel de Australia, Mary-Louise Parker como Harper Pitt, Justin Kirk a Prior Walter y el Hombre en el Parque y Patrick Wilson como Joe Pitt.

También en el reparto de esta serie están los actores Jeffrey Wright como Belize, Ben Shenkman como Louis Ironson, Emma Thompson como la enfermera Emily, James Cromwell como Henry, Michael Gambon como un antepasado de Prior Walter, Simon Callow como otro antepasado de Prior Walter, Robin Weigert como la madre mormona. Además, tanto Tony Kushner como Maurice Sendak aparecen en algunos momentos de la serie como rabinos.

La miniserie Ángeles en América sorprende por su forma de abordar esta tragedia que cambió la vida de muchas personas en los años ochenta y por la genial interpretación de actores como Al Pacino, Meryl Streep o Emma Thompson- Una buena serie para conocer lo que pasó en esos años y qué supuso la pandemia del SIDA en Estados Unidos.

Además de esta miniserie, en las plataformas de streaming se pueden encontrar otras ficciones sobre este tema como la película Philadelphia (1993) que también se puede ver en HBO Max, la miniserie It’s a Sin (2021) de Russell T Davies en la que se cuenta la vida de un grupo de jóvenes homosexuales en el Londres de los años 80 y The Normal Heart (2014) de Ryan Murphy que explica como algunos activistas y miembros de la comunidad médica para revelar lo que estaba pasando y cuenta en el reparto con los actores Mark Ruffalo y Julia Roberts.