El mix congelado de Mercadona que causa furor: cuesta menos de dos euros y es delicioso si lo mezclas con el yogur

Con el calor ya encima y el verano prácticamente a la vuelta de la esquina, hay productos que empiezan a ganar protagonismo en la cesta de la compra casi sin darnos cuenta. Y uno de ellos está en las neveras de Mercadona y cuesta menos de dos euros. Se trata de un mix congelado de frutos rojos que en las últimas semanas se ha convertido en uno de los más comentados en redes sociales gracias a las muchas opciones que tiene para elaborar distintas recetas, por ejemplo con yogur.

El mix de frutos rojos de Hacendado, es un mix congelado que vende Mercadona en una bolsa de 300 gramos y en la que podemos encontrar una mezcla fresas, arándanos, frambuesas y grosellas. Un producto sencillo, sin grandes pretensiones, pero que está arrasando por la forma en la que se está utilizando en casa: mezclado como decimos, con otros ingredientes como el yogur. La combinación no es nueva, pero sí la forma en la que se está popularizando. Cada vez es más habitual ver recetas rápidas en redes donde este mix se convierte en la base de desayunos, meriendas o incluso postres improvisados sin complicarse demasiado y además, por menos de dos euros.

El mix congelado de Mercadona que causa furor

El precio es así parte también de su éxito. Por 1,90 euros, este mix congelado de Mercadona con frutos rojos permite preparar varias raciones sin necesidad de comprar fruta fresca que, además, en esta época suele salir bastante más cara. Al estar ultracongelados, se conservan bien durante semanas y se pueden usar poco a poco. No hace falta gastar toda la bolsa de una vez, lo que lo convierte en una opción práctica para tener siempre en casa. Pero lo que realmente ha hecho que se viralice es la facilidad con la que se puede preparar algo rápido y que además entra bien con el calor.

La mezcla con yogur que se ha hecho viral

La idea es muy simple, y quizá por eso está funcionando tanto. Basta con sacar un puñado de frutos rojos del congelador, dejarlos unos minutos a temperatura ambiente o directamente añadirlos al yogur. Poco a poco se van descongelando y sueltan ese jugo que tiñe el yogur y le da un sabor más intenso.

El resultado recuerda bastante a un smoothie espeso o a una especie de helado casero, sobre todo si no se dejan descongelar del todo. Es una mezcla fresca, ligera y fácil de preparar en menos de cinco minutos.

En redes sociales se ven muchas variantes. Hay quien añade avena, semillas o frutos secos para hacerlo más completo, y otros que lo trituran todo para convertirlo en batido. También hay quien lo mezcla con yogur griego para darle más cremosidad.

Más ideas rápidas con el mix de frutos rojos

Más allá del yogur, este producto está dando bastante juego en recetas sencillas de verano. Una de las opciones más repetidas es el smoothie: se mezcla el contenido con leche o bebida vegetal, un poco de hielo y, si se quiere, algo de plátano para suavizar el sabor. En pocos minutos tienes una bebida fría bastante resultona.

Otra opción es usarlo como topping. Por ejemplo, sobre tostadas con queso fresco, en tortitas o incluso en helados. Al descongelarse, los frutos rojos aportan ese punto ácido que contrasta bastante bien con sabores más dulces. También se está utilizando en repostería rápida. Desde bizcochos sencillos hasta mezclas con queso batido o natillas, donde aporta color y sabor sin tener que complicarse demasiado.

Un producto sencillo que funciona en verano

En realidad, no hay ningún misterio con este mix congelado de Mercadona si tenemos en cuenta que no es más que lo que ofrece, es decir, frutos rojos congelados. No es un producto nuevo ni especialmente elaborado, pero encaja muy bien con lo que mucha gente busca ahora mismo: algo rápido, barato y que refresque y sobre todo que esté bueno y que además aporte vitaminas o que de hecho, sea sano.

No olvidemos además que tiene otro punto a favor ya que cuenta con un nivel nutricional es bastante ligero. Por cada 100 gramos apenas supera las 30-40 calorías, lo que hace que sea una opción fácil de encajar en el día a día sin necesidad de tener que preocuparse demasiado.

Ahora ya lo sabes, con el calor apretando estos primeros días de junio y con ganas de cocinar sin demasiado esfuerzo a través de opciones que sean refrescantes, este tipo de soluciones empiezan a ganar terreno. Y si además se pueden preparar en un momento y están ricas, es fácil entender por qué están apareciendo cada vez más en redes y en las cocinas de muchas casas, de modo que si ves este mix congelado en la nevera de tu Mercadona más cercano, no lo dudes y hazte con él, por 1,90 euros no te arrepentirás y conseguirás que tu arranque del verano sea el más refrescante de todos.