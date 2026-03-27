Expertos de Harvard lo confirman: esto es lo que le pasa a tu cuerpo por comer yogur todos los días

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Tomar al menos un yogur al día podría tener efectos positivos a largo plazo y reducir el riesgo de sufrir cáncer de colon. Así lo asegura un estudio realizado por expertos de la Universidad de Harvard, que han estado más de una década siguiendo las evoluciones de 150.000 profesionales de la sanidad que fueron examinados a diario en el marco de esta investigación. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las ventajas de comer un yogur al día.

Comer un yogur a diario puede reducir un 20% el riesgo de sufrir cáncer de colon. Como informa la Asociación Española Contra el Cáncer, este es el segundo tumor más diagnosticado en pacientes y por ello los expertos vienen investigando en los últimos tiempos cuáles son los alimentos que ayudan a extinguir uno de los cánceres más mortales que suele aparecer a una edad más longeva. Ahora, en Estados Unidos han dejado claro que comer yogur es beneficioso.

A esta conclusión han llegado los investigadores del Mass General Brigham Health System de la Universidad de Harvard, que sugieren que comer al menos un yogur al día podría ayudar a prevenir el cáncer colorrectal. Para llegar a ello han analizado el impacto que ha tenido el yogur en la salud de 151.000 profesionales sanitarios durante 10 años. Concretamente, los examinados han sido más de 100.000 enfermeras y 51.000 profesionales de la salud desde 1976 y 1986, como ha informado ABC. Los investigadores de la Universidad de Harvard llegaron a esta conclusión después de solicitar a esta muestra datos sobre su estilo de vida, la salud, la dieta y la cantidad de yogur que comían habitualmente.

Los expertos sobre comer yogur

El autor principal de este programa fue Shuji Ogino, director del Programa de Epidemiología Patológica Molecular del Hospital Brigham and Women’s, que opinó sobre los buenos resultados a los que llegaron después de su investigación. «Nuestro estudio aporta pruebas únicas sobre los beneficios potenciales del yogur», informó en declaraciones realizadas hace unos meses.

Andrew T. Chan, coautor del estudio y jefe de la Unidad de Epidemiología Clínica y Traslacional del Hospital General de Massachusetts, también quiso poner de manifiesto que comer yogur puede ayudar a prevenir el cáncer de colon. «Esta investigación se suma al creciente conjunto de pruebas que ilustran la relación entre la dieta, el microbioma intestinal y el riesgo de cáncer colorrectal», dijo. Al favorecer la presencia de Bifidobacterium, el consumo regular de yogur podría ayudar a mantener un equilibrio saludable de la flora intestinal, lo que, a su vez, podría influir en la reducción del riesgo de cáncer colorrectal», dicen en este estudio.

Para comprender los resultados de este estudio, hay que poner el foco en el Bifidobacterium, una bacteria clave en la microbiota intestinal, que es conocida por sus efectos beneficiosos para la salud digestiva y la reducción de la inflamación. Los investigadores realizaron un estudio en 3.079 casos de cáncer de colon en los que 346 casos dieron positivo por Bifidobacterium, mientras que 775 casos dieron negativo. Por ello, los expertos de la Universidad de Harvard llegaron a la conclusión de que los participantes que consumieron al menos dos raciones de yogur a la semana tenían un 20% menos de posibilidades de desarrollar tumores positivos para Bifidobacterium.