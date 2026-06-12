Canadá deniega el visado a Thomas Partey y no podrá jugar con Ghana tras sus casos de violación y abuso sexual

Canadá denegado el visado al ghanés Thomas Partey por los siete cargos por violación y uno por abuso sexual de los que le acusa la Policía Metropolitana de Londres. El futbolista del Villarreal, que militaba en el Arsenal cuando supuestamente cometió los delitos de los que se le acusa, se perderá del debut de Ghana en el Mundial ante Panamá, previsto para el miércoles 17 de junio. Canadá. El centrocampista sí pudo viajar a Estados Unidos junto al resto de la expedición ghanesa, que cuenta con su centro de operaciones en Boston, pero Canadá le ha negado la entrada en su territorio para la disputa del primer partido de la fase de grupos.

La FIFA ha explicado a los medios de comunicación su postura con un comunicado en el que, al igual que con el árbitro Omar Atan, ha remarcado que todo queda en manos de las autoridades de los países anfitriones.

«La FIFA puede confirmar que el jugador Thomas Partey no podrá viajar desde la concentración de la selección de Ghana en Boston (Estados Unidos) a Canadá para disputar su primer partido contra Panamá el miércoles 17 de junio, ya que el Gobierno canadiense ha denegado su solicitud de visado. La FIFA no interviene en los trámites de inmigración de los países anfitriones, incluida la concesión de visados. Al igual que en anteriores eventos de la FIFA, es el Gobierno anfitrión quien decide en última instancia quién recibe un visado y quién es admitido en el país», ha señalado el organismo en una declaración a los medios».

Los hechos que han motivado esta decisión por parte del Gobierno del Canadá tienen que ver con los procesos judiciales que aún se ciernen sobre Thomas Partey. La Policía Metropolitana de Londres le acusó en julio de 2025 de cometer cinco delitos de violación y uno de agresión sexual. Unos cargos de los que el futbolista ghanés se declaró inocente.

En febrero de este año, las autoridades londinenses le imputaron dos nuevas acusaciones de violación, sobre las que volvió a declararse culpable el pasado mes de abril. El proceso aún no se ha resuelto, por lo que el centrocampista del Villarreal durante la pasada temporada está a la espera de sentencia judicial para determinar su culpabilidad de estos cargos.

Canadá ha aplicado uno de los criterios de denegación del visado que muestra en su portal de inmigración: «Si usted ha cometido un delito o ha sido condenado por él, es posible que no se le permita la entrada a Canadá». Por tanto, Ghana perderá a uno de sus futbolistas titulares para el debut mundialista, aunque la FIFA ha confirmado que Thomas Partey sí podrá permanecer en territorio estadounidense para la disputa del segundo y tercer encuentro de la fase de grupos, ante Inglaterra (en Boston) y Croacia (en Filadelfia).