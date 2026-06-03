Selección de Ghana para el Mundial 2026: calendario, convocados, camiseta, entrenador, estrellas…

La selección de Ghana es una de los países más constantes del continente africano en cuanto a participación en el Mundial durante este siglo. Las Estrellas Negras debutaron en Alemania 2006, y desde entonces sólo han fallado con la cita mundialista en Rusia 2018. Su mejor resultado llegó en el verano de 2010 en Sudáfrica, cuando cayeron en la tanda de penaltis de cuartos de final ante Uruguay después de la recordada mano de Luis Suárez en el último minuto de la prórroga. En caso de haber superado al cuadro charrúa, Ghana se hubiera convertido en la primera selección africana en alcanzar las semifinales de un Mundial, hito que consiguió Marruecos en 2022.

Grupo de la selección de Ghana en el Mundial 2026

Ghana llega al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá -el quinto de su historia- con el objetivo de mejorar su resultado de la pasada edición superando la fase de grupos. El sorteo le deparó un puesto en el Grupo L junto a Inglaterra, Croacia y Panamá. La ampliación del número de selecciones participantes hasta 48 también otorga la oportunidad de acceder a la ronda de dieciseisavos como uno de los ocho mejores terceros de los 12 grupos. La selección ghanesa, por tanto, podría no quedar fuera del torneo aunque finalice por detrás de Inglaterra y Croacia en el grupo L.

Cuándo juega Ghana en el Mundial de 2026

El Mundial 2026 comienza para la selección de Ghana en Canadá, más concretamente en la ciudad de Toronto para medirse a la cenicienta del grupo, Panamá, en la madrugada española del 18 de julio. El combinado africano espera sacar un buen resultado ante el cuadro panameño en caso de buscar su clasificación como tercero de grupo. Las dos jornadas restantes las disputará en territorio estadounidense, ante Inglaterra el 23 de junio en Boston y frente a Croacia el 27 de julio en Philadelphia; cuando cerrará su participación en la fase de grupos del Mundial 2026.

Ghana vs. Panamá: jueves 18 de junio (01:00 horas de la España peninsular) -BMO Field, Toronto

jueves 18 de junio (01:00 horas de la España peninsular) -BMO Field, Toronto Ghana vs. Inglaterra : martes 23 de junio (22:00 horas de la España peninsular) – Gillette Stadium, Boston.

: martes 23 de junio (22:00 horas de la España peninsular) – Gillette Stadium, Boston. Ghana vs. Croacia: sábado 27 de junio (23:00 horas de la España peninsular) – Lincoln Financial Field, Philadelphia.

Convocados de Ghana para el Mundial 2026

Esta es la lista definitiva de convocados de Ghana de cara al Mundial 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá:

Porteros : Zigi Lawrence Ati (FC St. Gallen), Anang Joseph (St Patrick’s Athletic FC), Asare Benjamin (Hearts Of Oak SC)

: Zigi Lawrence Ati (FC St. Gallen), Anang Joseph (St Patrick’s Athletic FC), Asare Benjamin (Hearts Of Oak SC) Defensas: Seidu Alidu (Stade Rennais FC), Adjetey Jonas (VfL Wolfsburg), Mumin Abdul (Rayo Vallecano), Mensah Gideon (AJ Auxerre), Rahman Baba (PAOK Saloniki), Opoku Jerome (Başakşehir FK), Oppong Kojo Peprah (OGC Nice), Luckassen Derrick (Pafos FC) y Senaya Marvin (AJ Auxerre)

Seidu Alidu (Stade Rennais FC), Adjetey Jonas (VfL Wolfsburg), Mumin Abdul (Rayo Vallecano), Mensah Gideon (AJ Auxerre), Rahman Baba (PAOK Saloniki), Opoku Jerome (Başakşehir FK), Oppong Kojo Peprah (OGC Nice), Luckassen Derrick (Pafos FC) y Senaya Marvin (AJ Auxerre) Centrocampistas : Yirenkyi Caleb (FC Nordsjælland), Partey Thomas (Villarreal CF), Sibo Kwasi (Real Oviedo), Semenyo Antoine (Manchester City FC), Owusu Elisha (AJ Auxerre), Boakye Augustine (AS Saint-Etienne).

: Yirenkyi Caleb (FC Nordsjælland), Partey Thomas (Villarreal CF), Sibo Kwasi (Real Oviedo), Semenyo Antoine (Manchester City FC), Owusu Elisha (AJ Auxerre), Boakye Augustine (AS Saint-Etienne). Delanteros: Issahaku Fatawu (Leicester City FC), Ayew Jordan (Leicester City FC), Thomas-Asante Brandon (Coventry City FC), Baah Christopher Bonsu (Al Qadsiah FC), Iñaki Williams (Athletic Club), Sulemana Kamaldeen (Atalanta Bergamo), Nuamah Ernest (Olympique Lyonnais) y Adu Prince (FC Viktoria Plzeň).

Quién es el portero de Ghana

El portero titular de Ghana en el Mundial de 2026 apunta a ser Benjamin Asere, guardameta del Hearts of Oak de la liga local. El jugador de 33 años ha ocupado la meta ghanesa durante la clasificación africana al Mundial, en la que su selección consiguió 25 puntos de 30 posibles para certificar su billete al torneo por la vía rápida. La complejidad de la posición provoca que los seleccionadores no opten por cambios drásticos en la portería antes del Mundial, salvo lesiones o contratiempos de última hora.

Las estrellas de la selección de Ghana en el Mundial 2026

El gran referente de la selección ghanesa para la cita mundialista será el futbolista del Manchester City Antoine Semenyo. El delantero fichó por el conjunto citizen en el pasado mercado invernal, procedente del Bournemouth a cambio de 72 millones de euros. El futbolista más caro de la historia de Ghana ha anotado 16 goles en la Premier League esta temporada y ha acabado siendo titular en el equipo de Pep Guardiola. Ghana también cuenta con futbolistas de calidad, como Mohammed Kudus (Tottenham) o Iñaki Williams (Athletic Club), y con la veteranía de Jordan Ayew; el único superviviente de Sudáfrica 2010 que se mantiene en el equipo.

Así es el seleccionador de Ghana en el Mundial 2026

Al frente de la selección de Ghana está un auténtico trotamundos del fútbol de selecciones como Carlos Queiroz. El veterano técnico portugués, que también dirigió al Real Madrid entre 2003 y 2004, ha estado al frente de una decena de equipos nacionales. El técnico de 73 años asumió el cargo de seleccionador ghanés en 2026, e intentará devolver al equipo africano a las rondas eliminatorias en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

La camiseta de Ghana en el Mundial 2026

La estrella negra de la bandera ghanesa es la gran protagonista de sus dos camisetas para el Mundial 2026. El símbolo que da nombre a la selección – Black Stars (Las Estrellas Negras)- aparece en la parte central de ambas equipaciones. En la indumentaria local, Puma ha optado por el color blanco y un diseño inspirado en el Kente, el emblemático tejido de seda y algodón típico de Ghana, y con los colores rojo, verde y amarillo de la bandera del país. Para la camiseta visitante, se ha elegido otro clásico de su indumentaria: el amarillo.