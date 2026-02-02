Vandalizan el mural de los hermanos Williams en Barakaldo: «Madridistas, españoles, fuera de Bilbao»

El mural dedicado a Iñaki y Nico Williams en la localidad vizcaína de Barakaldo ha amanecido con varios mensajes ofensivos contra la pareja de hermanos del Athletic Club. No es la primera vez que se vandaliza esta obra, situada en los alrededores del estadio de Lasesarre. El pasado verano, con los rumores de una posible marcha de Nico al FC Barcelona, ya aparecieron pintadas en este mural. Al igual que en aquella ocasión, su autor, Carlos López, no ha tardado en restaurar la obra.

En las pintadas más recientes, las caras de Iñaki y Nico Williams han aparecido tachadas. Por otro lado, la figura de Iker Muniain junto al trofeo de Copa del Rey que también aparece en el mural, no ha sufrido ningún desperfecto. Lo más llamativo ha sido la presencia de varios mensajes en euskera, que se vinculan con una reciente aparición de ambos hermanos con el conocido streamer Ibai Llanos. Un usuario de la red social ‘X’ posteó la pasada semana una fotografía de Nico e Iñaki Williams junto al bilbaíno, lo que no ha gustado a ciertos sectores de la afición del Athletic Club.

Por este motivo, los mensajes con las que se ha vandalizado el mural hacen referencia a este hecho. «Madridistas, españoles, fuera de Bilbao», rezaba una de ellas; ya que Ibai Llanos es un reconocido aficionado del Real Madrid. Unas críticas que han ido en la misma dirección con otra pintada: «Menos Ibai, más Athletic». Además, el mal momento deportivo que atraviesa el conjunto athleticzale también les ha pasado factura en este caso. «Más tiempo haciendo tonterías que jugando al fútbol», enunciaba otra de las pintadas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Radio Nervion (@radio_nervion)

Este acto vandálico, adelantado por el medio local Radio Nervión, supone la segunda ocasión en la que el mural dedicado a los hermanos Williams sufre una acción de este tipo. Ya sucedió el pasado verano, en plenos rumores de un posible fichaje de Nico por el Barça. Un hecho que el Athletic Club y el futbolista aprovecharon días más tarde para el vídeo con el que el menor de los Williams anunció su renovación con el cuadro bilbaíno. Nico apareció encapuchado y escribió con un spray el mensaje «Win 2035», en referencia a la ampliación de su vínculo contractual con el club.

Las lesiones frenan a Nico Williams

Las lesiones están lastrando el rendimiento de Nico Williams en la temporada que debía ser la de su consolidación definitiva como estrella del Athletic Club. El internacional español se ha perdido más de una decena de encuentros, principalmente por una pubalgia que arrastra desde hace meses. Ahora, el atacante comenzará un nuevo tratamiento para paliar sus dolencias que le dejará fuera de los terrenos de juego entre seis y ocho semanas.

Un nuevo golpe para un Athletic Club que está firmando una temporada decepcionante tras una 2024/25 repleta de ilusión. Los de Ernesto Valverde han quedado eliminados tanto en Copa del Rey como en la fase de liga de la Champions, mientras que en Liga marchan en undécima posición; a nueve puntos de los puestos europeos. Además de las ausencias de su hermano Nico, el Athletic Club tampoco está contando con la ayuda de Iñaki WIlliams. El delantero ha participado en 20 partidos esta campaña, en los que ha anotado un gol.