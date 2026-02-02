Cuadra Fernández vuelve a pasear su chulería: expulsó a Brais sin ver la acción de la supuesta agresión

Cuadra Fernández volvió a demostrar el pasado domingo en San Mamés durante el derbi vasco entre el Athletic Club y la Real Sociedad que el arbitraje español está de capa caída. El colegiado madrileño expulsó a Brais Méndez en el minuto 83 de partido por una supuesta agresión en la que Paredes simula descaradamente. Lo más grave de la acción es que Cuadra no vio la jugada. No estaba mirando y sacó la roja directa sin saber qué había pasado. Del Cerro Grande en el VAR tampoco le ayudó.

Cada vez está peor el nivel del arbitraje español. Lo demostró Cuadra Fernández con una polémica expulsión que ha desatado el enfado en redes sociales de todo el fútbol español. Durante el derbi vasco del pasado domingo, y con la Real Sociedad ganando 0-1 en San Mamés, el árbitro madrileño del colegio balear expulsó a Brais Méndez en el minuto 83 de partido.

El jugador de la Real tiene una pequeña disputa con Paredes, defensa del Athletic, y el jugador local se tira al suelo simulando un golpe en la cara. Realmente Brais apenas le da, pero al jugador rojiblanco le funcionó la jugada. Las cámaras de la Liga reflejaron como Cuadra Fernández en esa jugada no ve la acción. Estaba mirando a otro lado de espaldas a la polémica acción.

A pesar de no ver la jugada con sus propios ojos, Cuadra Fernández apenas tardó unos segundos en mostrarle la roja directa a Brais Méndez. No se lo pensó dos veces. Picó en la trampa de ver a Paredes en el duelo doliéndose y cometió un grave error. Lo peor de todo fue ver como Del Cerro Grande desde el VAR no le ayudó en ningún momento con todas las repeticiones en la mano, donde se aprecia claramente como Paredes simula una agresión que no existió. Cuadra picó de chulería y el VAR tampoco intervino