Del Cerro Grande, el árbitro que no avisó de la roja de Nico a Carvajal, estará en el VAR del Barça-Osasuna

Ya se conocen las designaciones arbitrales para los partidos de este sábado correspondientes a la jornada 16 de la Liga. Adrián Cordero Vega será el árbitro principal del Barcelona-Osasuna y estará acompañado en el VAR por el madrileño Carlos del Cerro Grande. Este último fue el colegiado de VAR del derbi entre Atlético y Real Madrid, el que no avisó de la entrada de roja de Nico González a Dani Carvajal.

Corría el minuto 40 de la primera parte, cuando Nico González llegó tarde a un balón dividido con Carvajal. El futbolista del Atlético de Madrid le propinó una terrible entrada que pudo lesionar a lateral madridista. El de Leganés llegó primero al choque, tocó la pelota y el extremo rojiblanco impactó con los tacos de su bota en el tobillo del pie derecho del capitán del Real Madrid.

Alberola Rojas pita falta y le mostró la cartulina amarilla por dicha acción, cuando esas entradas se suelen castigar con roja directa. Desde el VAR, Del Cerro Grande, no avisó a su compañero para que fuera al monitor a revisar la acción para cambiar el grado de la tarjeta y enseñarle la roja al futbolista colchonero. Ahora, el árbitro madrileño volverá a estar en la sala VOR, pero para un partido del Barcelona, actual líder del campeonato, contra el Osasuna.

Cordero Vega no pitó un penalti de Eric García

El colegiado principal de este encuentro será Adrián Cordero Vega, el que no señaló una mano clara de Eric García el año pasada ante Las Palmas en Gran Canaria. Además, aquel día estaba acompañada en el VAR por Del Cerro Grande. Es decir, será la misma pareja de árbitros para este Barcelona-Osasuna. Con 0-1 en el marcador, en el minuto 81 de partido, Eric García hizo una clara mano a disparo de Alex Suárez. El penalti era muy claro, aunque Cordero Vega, árbitro de campo, no lo señaló.

Sin embargo, Del Cerro Grande en el VAR le avisó para que fuera a ver la jugada ante un posible penalti. Cuando Cordero Vega se puso delante de la televisión, lo que le pusieron fue el penalti. Las imágenes eran claras y eso es lo que analizó el árbitro. La mano de Eric García era clara y daba para señalar la pena máxima, pero de repente el VAR colocó otra imagen al árbitro de otra jugada, un fuera de juego previo.

Fue la de un fuera de juego previo a la jugada que de repente fue analizada en el VAR cuando se tenía que haber analizado antes. Ese fuera de juego no es una jugada de interpretación y es simplemente de tirar las líneas. Además, el fuera de juego puesto en el VAR no iba con ningún tipo de rayas que explicaran que estaba adelantado el jugador de Las Palmas. Finalmente, Cordero Vega señaló fuera de juego, no pitó el penalti y el Barcelona acabó ganando por 0-2.