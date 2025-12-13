Escándalo en el Camp Nou por un gol anulado a Osasuna cuando el marcador iba 1-0 a favor del Barcelona. El árbitro del partido, Cordero Vega, anuló un tanto al conjunto navarro por una falta de Herrando a Joan García… cuando antes Catena había sufrido previamente una falta de Eric García, que era penalti. Del Cerro Grande, en el VAR, no revisó la polémica, no avisando a Cordero Vega de la acción. Justo en la siguiente jugada, Raphinha hizo el 2-0 para el club azulgrana.

La jugada polémica ocurrió en el minuto 85, con el Barcelona tan sólo ganando por un gol a Osasuna. El equipo rojillo -que visitó de blanco en el Camp Nou- lanzó un balón largo al área. Allí, Eric García hizo falta a Catena, que estaba peleando por ese balón. Con esa falta del defensor del Barcelona, Catena cae y hace falta a su vez a Joan García. Tras ello, Herrando marca gol, anulado por el árbitro. Cordero Vega, el árbitro del partido, pitó la falta del jugador de Osasuna.

Y esa infracción existe, Herrando sí golpea a Joan García, pero antes Catena previamente ha sido trastabillado por Eric García. Es decir, lo primero que ocurre es la falta del defensor catalán, por lo que si bien el gol puede ser anulado, lo que hay antes es un penalti. La jugada ocurrió con 1-0, por lo que Osasuna podía haber tenido una oportunidad de oro para empatar el partido en el Camp Nou.

A pesar de que la falta previa existe, Del Cerro Grande, árbitro de VAR de este encuentro de la 16ª jornada de Liga, no avisó a Cordero Vega y desde la sala del videoarbitraje no se reaccionó a esta acción. Además, en la realización televisiva ni se hizo caso a la jugada, sólo repitiéndola una vez. La acción pasó desapercibida en la retransmisión televisiva cuando era muy decisiva en el partido.

Además, se dio la circunstancia que en la jugada siguiente, después de que Joan García sacara el balón por esa falta, el Barcelona hizo el 2-0 definitivo. Marcó Raphinha en la jugada siguiente cuando si el VAR hubiera actuado, Osasuna hubiera tenido un penalti para empatar.