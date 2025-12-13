La realización de la Liga de Tebas oculta el penalti a favor de Osasuna con 1-0 en el Camp Nou

La realización de la Liga de Javier Tebas ocultó el penalti que le hizo Eric García a Osasuna en el Camp Nou y que terminó en gol anulado a los rojillos cuando solamente perdían 1-0 en el minuto 84 de partido. La imagen de televisión solamente mostró una única repetición rápida con un zoom que provocó que los telespectadores no pudiesen ver con claridad la falta que la hacen al defensa del equipo de Lisci.

Otra más de la realización de la Liga de Tebas. Y casualmente ocurrió en el Camp Nou en la tarde-noche de este sábado. El Barcelona ganaba 1-0 en el minuto 84 de encuentro cuando Osasuna empató el choque. Pero el gol fue rápidamente anulado por el árbitro. Los jugadores del equipo navarro protestaron, pero se siguió jugando, el Barça marcó el segundo al minuto siguiente y todo quedó olvidado.

La jugada ocurrió así. Rubén García puso un centro dentro del área al que fue corriendo Catena a por la pelota. El defensa de Osasuna cae derribado por una pequeña zancadilla de Eric García y al caer en el césped derriba sin querer a Joan García. Raúl marca justo después a portería vacía y gol es anulado.

Pero claro, antes de la falta de Catena a Joan, puede haber un penalti de Eric sobre el propio Catena. Y es que el defensa de Osasuna hace falta porque lo derriban en el área del Barcelona. Eric le trastabilla y con la mano le agarra por la cintura. La sorpresa, que ya cada vez es menos sorpresiva, fue que la realización solamente mostró una repetición rápida y corriendo. Y no lo volvió a analizar.

Una única repetición, además, que no comienza en el centro con un plano más abierto. No. Comienza con el balón llovido y con Catena justo cayendo al césped. Por lo que el toque que recibe entre Eric e incluso Koundé no se aprecia tan bien como se vio en directo. Una manipulación que sirvió para que ningún espectador se diese cuenta de que estaban perjudicando a Osasuna en el Camp Nou con 1-0 en el marcador.