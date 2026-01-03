Conoce el horario y el canal de televisión para ver en directo y en vivo online el Real Sociedad - Atlético de Madrid de Liga Este Real Sociedad - Atlético de Madrid es de la jornada 18 de la Liga y se jugará en el Reale Arena El Atlético de Madrid necesita ganar para intentar meterse de nuevo en la lucha por el título

La Real Sociedad y el Atlético de Madrid pondrán el colofón final a una jornada 18 que va a ser, sin duda, apasionante. El Reale Arena ya está listo para recibir a estos dos clubes históricos que protagonizarán un auténtico partidazo en el que están necesitados de puntos, aunque es cierto que cada uno por necesidades bien distintas. Por ejemplo, a los del Cholo Simeone se le van acabando las opciones de pelear por el título y tienen que vencer sí o sí. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en San Sebastián.

Horario del Real Sociedad – Atlético de Madrid: cuándo es el partido de la Liga

El Atlético de Madrid viaja a San Sebastián para enfrentarse a la Real Sociedad en el partido que corresponde a la jornada 18 de la Liga y que se disputará en el Reale Arena. Este choque en el que se miden dos de los equipos con más historia de nuestro país promete ser apasionante, ya que los vascos necesitan ganar sí o sí porque han arrancado esta fecha muy cerca de los puestos de descenso. Por su parte, a los colchoneros se les acaban las opciones de pelear por el título y es por ello que tienen que conseguir la victoria.

A qué hora es el partido de Liga Real Sociedad – Atlético de Madrid

La Liga ha programado este apasionante Real Sociedad – Atlético de Madrid correspondiente a la jornada 18 del campeonato de nuestro país para este domingo 4 de enero. El organismo que preside Javier Tebas ha fijado este choque entre donostiarras y colchoneros en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con total normalidad en los aledaños del Reale Arena para que el árbitro pueda dar comienzo al choque de manera puntual.

Dónde y cómo ver gratis el Real Sociedad vs Atlético de Madrid en directo por TV online y en vivo

Dazn fue uno de los dos medios de comunicación que compraron los derechos televisivos para emitir en España en exclusiva una parte de cada jornada del campeonato liguero nacional. Este Real Sociedad – Atlético de Madrid de la jornada 18 de la Liga se podrá ver en directo por televisión a través de Dazn. Este canal, cabe recordar, es de pago y habrá que estar suscrito para disfrutar de todo lo que ocurra en este partidazo que disputan dos clubes históricos de nuestro país, por lo que no se podrá ver gratis por TV en abierto.

Todos los aficionados del cuadro txuri-urdin, del conjunto rojiblanco y los amantes del campeonato español en general también podrán ver en directo en streaming y en vivo online este Real Sociedad – Atlético de Madrid correspondiente a la jornada 18 de la Liga mediante la aplicación de Dazn. Esta app se podrá descargar en dispositivos de uso cotidiano como teléfonos móviles, tablets o smarts TVs. Hay que recordar que este medio pondrá a disposición de todos sus clientes su página web para que puedan acceder a ella con un ordenador de forma sencilla y así no perderse nada de lo que ocurra en el Reale Arena.

Además, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información previa sobre todo lo que suceda antes del inicio de este choque. Cuando acabe el partidazo entre la Real Sociedad y el Atlético de Madrid publicaremos la crónica de este choque de la jornada 18 de la Liga y también compartiremos las reacciones importantes que nos puedan llegar desde el Reale Arena.

Dónde escuchar por radio en directo el Real Sociedad – Atlético de Madrid

Por otro lado, todos aquellos aficionados de ambos equipos que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online este partidazo de la jornada 18 de la Liga tienen que saber que tendrán la opción de escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, Onda Cero o RNE van a conectar con el Reale Arena para contar con todo tipo de detalles lo que suceda en este Real Sociedad – Atlético de Madrid.

Quién es el árbitro del partido Real Sociedad – Atlético de Madrid

El Reale Arena, situado en el barrio de Amara y conocido previamente hace años como Anoeta, será el estadio donde se jugará este Real Sociedad – Atlético de Madrid de la jornada 18 de la Liga. Este campo se inauguró en 1993 y tiene capacidad para acoger a unas 40.000 personas. Se espera que haya una gran entrada este domingo para el partido que cierra esta fecha del campeonato y con un ambientazo con los aficionados intentando empujar a los suyos hacia la victoria.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha designado al colegiado Juan Martínez Munuera para que dirija la contienda Real Sociedad – Atlético de Madrid que corresponde a la jornada 18 de la Liga. Luis Mario Milla Alvendiz estará controlando todo en el VAR, por lo que tendrá que revisar todas las jugadas polémicas que se produzcan sobre el terreno de juego para, en el caso de ser necesario, avisar a su compañero para que vaya a analizar la acción en cuestión al monitor que estará instalado en la banda del Reale Arena.