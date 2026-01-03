Estas televisiones graban en secreto y casi nadie lo sabe: comprueba si te afecta y cómo puedes evitarlo

En los últimos años, el televisor se ha convertido en un elemento imprescindible en los hogares, el cual ofrece muchísimas más funciones que hace apenas unos años. Más allá de ver series y películas y jugar a videojuegos, permite disfrutar de un amplio abanico de servicios de streaming. Sin embargo, la mayoría de usuarios desconoce que su Smart TV puede estar registrando, segundo a segundo, todo lo que ven en pantalla. No se trata de una teoría conspirativa, sino de una función que es posible gracias a una tecnología conocida como Reconocimiento Automático de Contenido (ACR), activada por defecto en la mayoría de televisiones.

El ACR permite identificar imágenes y sonidos que se reproducen en la pantalla, independientemente de la fuente de la que provengan. Esta información se compara con bases de datos internas y externas para crear perfiles de los usuarios, los cuales utilizan los fabricantes y socios comerciales para ofrecer anuncios 100% personalizados. La controversia surgió hace años en Estados Unidos, donde se descubrió que algunos televisores recopilaban historiales de uso sin consentimiento .

Las televisiones que graban en secreto

Investigaciones de universidades como la de Londres, California y Carlos III de Madrid han demostrado que los televisores capturan varias imágenes por segundo de lo que se reproduce, incluyendo videojuegos, plataformas de streaming y otros dispositivos conectados. Estas capturas se envían cada 15 segundos a servidores donde algoritmos comparan el contenido con bases de datos y crean perfiles de consumo muy precisos, registrando desde títulos y horarios hasta patrones de comportamiento y ubicación geográfica.

Las asociaciones de consumidores señalan que uno de los principales problemas es que el ACR suele estar oculto bajo términos como «Servicios de información de visualización», «Experiencia de Smart TV», «Servicios de TV interactiva» o «Información adicional y publicidad basada en el contenido actual», así que no es fácil identificarlo. Asimismo, las opciones de privacidad suelen estar vinculadas a frases como «mejorar recomendaciones» o «usar información de las entradas de TV», lo que hace que muchos usuarios acepten estas funciones sin ser plenamente conscientes de su alcance.

Desactivar el ACR

Afortunadamente, desactivar el ACR es relativamente sencillo y no afecta la funcionalidad básica de las televisiones; la única diferencia respecto a mantenerlo activado es que las recomendaciones de contenido se vuelven más genéricas.

Cada fabricante organiza sus menús de privacidad de manera distinta, pero el procedimiento general para desactivar el ACR es muy similar. En LG, por ejemplo, hay que acceder a «Ajustes», seleccionar «General» y luego «Ajustes adicionales» para localizar la opción «Live Plus», que debe desactivarse. En el caso de Samsung, los usuarios deben entrar en «Configuración», seleccionar «Privacidad» y revisar la «Política de privacidad», desmarcando «Servicios de visualización de información» y la publicidad basada en intereses. «Vizio» permite desactivar la función en «Sistema» > «Reset & Admin» > «Viewing Data». Para «Sony», se encuentra bajo «Preferencias del sistema» > «Interactive TV Settings» o «Samba Interactive TV». Plataformas de streaming como «Roku» y «Amazon Fire TV» también incluyen opciones similares en sus menús de privacidad.

Los expertos recomiendan hacerlo porque, aunque las grandes marcas han reforzado la seguridad, persiste el riesgo de que se pueda filtrar la información almacenada en servidores. Asimismo, la conexión constante a Internet convierte al televisor en un dispositivo susceptible a ataques de hackers, que podrían aprovechar vulnerabilidades para acceder a cámaras y micrófonos.

Privacidad y seguridad

Hoy en día, los televisores inteligentes permiten conectarse a Internet para navegar y descargar aplicaciones, lo que los hace similares a un ordenador. También se pueden conectar a dispositivos móviles, utilizándolos como mandos a distancia o proyectando contenido y, aemás, ofrecen acceso a una variedad de aplicaciones de entretenimiento, como servicios de streaming y redes sociales.

Sin embargo, estas funcionalidades las convierten en objetivos de los ciberdelincuentes. La principal amenaza proviene de fallos de seguridad en el software, así como la pérdida de privacidad debido a micrófonos y cámaras incorporadas, el robo de datos y el cryptojacking, que afecta el rendimiento del dispositivo al utilizarlo para minar criptomonedas sin permiso.

Para proteger nuestra privacidad y seguridad, existen varias medidas que podemos tomar. En primer lugar, es fundamental crear una cuenta segura y usar contraseñas robustas en las televisiones. En cuanto a la configuración de privacidad, se debe gestionar el uso de los datos personales por parte del fabricante y desactivar funciones como el reconocimiento de voz o la escucha activa. También es recomendable activar las actualizaciones automáticas para evitar vulnerabilidades, según recomienda INCIBE.

En resumen, «las Smart TV, como cualquier otro dispositivo inteligente, son dispositivos en los que depositamos muchísima información personal y que terminan formando una parte importante de nuestro día a día. Por esta razón, es conveniente que los usuarios nos concienciemos sobre cómo proteger esta información, mejorar las medidas de seguridad del dispositivo y, sobre todo, informarnos debidamente antes de comprar cualquiera de estos dispositivos».