Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo y en vivo online el derbi catalán de Liga Espanyol - Barcelona Este derbi catalán Espanyol - Barcelona corresponde a la jornada 18 de la Liga y se jugará en el RCDE Stadium El Espanyol - Barcelona será uno de los derbis más apasionantes de los últimos años

El RCDE Stadium está listo para acoger un derbi apasionante entre el Espanyol y el Barcelona en esta jornada 18 de la Liga, la primera que se celebra en este 2026. Los de Hansi Flick están en lo más alto de la clasificación, pero no podrán confiarse porque los periquitos están luchando por entrar en Champions y atraviesan un estado de forma bastante bueno. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que ocurra en este partidazo.

A qué hora juega hoy el Espanyol – Barcelona: cuándo es el partido de la Liga

El Barcelona se enfrenta al Espanyol en el partido que corresponde a la jornada 18 de la Liga y que se jugará en el RCDE Stadium. Sin duda, será uno de los derbis más emocionantes de los últimos años, ya que hay que recordar que los azulgranas llegan a este choque como líderes de la clasificación, pero el conjunto periquito está firmando una gran campaña y llegarán al duelo en una racha bastante buena de resultados, estando quintos en la tabla a apenas dos puntos de puestos de Champions League.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de FC Barcelona (@fcbarcelona)

Partido del encuentro de Liga Espanyol – Barcelona: horario

La Liga ha programado este emocionante Espanyol – Barcelona correspondiente a la jornada 18 del campeonato nacional español para este sábado 3 de enero. La patronal que preside Javier Tebas ha fijado el horario de este derbi catalán entre azulgranas y periquitos en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo pueda transcurrir con total normalidad entre los aficionados en la previa para que el balón ruede de manera puntual en el RCDE Stadium.

Dónde y cómo ver gratis el Espanyol vs Barcelona en directo

Movistar+ fue uno de los dos medios de comunicación que adquirió una parte de los derechos televisivos para retransmitir en nuestro país en exclusiva el campeonato liguero español. Este Espanyol – Barcelona de la jornada 18 de la Liga se podrá ver en directo por televisión mediante el canal Movistar la Liga. Hay que recordar que este canal es de pago y todos aquellos que quieran ver este derbi catalán tendrán que tener contratado el paquete que lo incluye, lo que se traduce en que este choque no se podrá ver gratis por TV.

Todos los hinchas del conjunto culé, del cuadro periquito y los seguidores del campeonato español en general también deben saber que podrán ver en directo en streaming y en vivo online el derbi catalán Espanyol – Barcelona que corresponde a la jornada 18 de la Liga a través de la app de Movistar+. Esta aplicación estará disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero hay que destacar que esta plataforma pondrá a disposición de sus clientes su página web para que puedan acceder a ella con un ordenador de manera cómoda y sencilla.

Además, en la web de OKDIARIO, como es habitual, encontrarás la mejor información sobre todo lo que suceda en la previa de este derbi catalán de la jornada 18 de la Liga. También narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Espanyol – Barcelona desde una hora y media antes de que arranque el choque. Una vez acabe el encuentro en el RCDE Stadium publicaremos la crónica y compartiremos las reacciones relevantes que se produzcan en la Ciudad Condal.

Dónde oir por radio en directo el Espanyol – Barcelona

Por otro lado, todos los hinchas de ambos conjuntos catalanes que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este derbi de la jornada 18 de la Liga deben saber que podrán escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, Radio Marca, RNE o Rac1 conectarán con el RCDE Stadium para contar minuto a minuto todo lo que suceda en el Espanyol – Barcelona.

Quién es el árbitro del Espanyol vs Barcelona

El RCDE Stadium, situado en el barrio de Cornellá, será el estadio donde se celebre este derbi catalán Espanyol – Barcelona que cayó en la jornada 18 de la Liga. Este campo fue inaugurado en 2009 y tiene un aforo para recibir a unos 40.000 espectadores, por lo que se espera un auténtico ambientazo en este choque en el que intentarán empujar a sus futbolistas a dar la gran sorpresa y que consigan llevarse los tres puntos imponiéndose a su máximo rival.

El Comité Técnico de Árbitros ha designado al colegiado Víctor García Verdura para que imparta justicia en el derbi catalán Espanyol – Barcelona de la jornada 18 de la Liga. A los mandos del VAR estará Juan Luis Pulido Santana, por lo que sobre él recae la responsabilidad de revisar todas las jugadas polémicas que se produzcan para, en caso de ser necesario, avisar a su compañero y recomendarle que se acerque al monitor que estará instalado en la banda del RCDE Stadium para analizar la acción en cuestión.