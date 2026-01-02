García Verdura será el primer catalán en pitar el derbi de Barcelona

Ya está confirmado, Víctor García Verdura será el colegiado que dirija el derbi catalán entre el Espanyol y el Barcelona en el RCDE Stadium. Será el primer árbitro del colegio catalán que arbitre un encuentro de la Liga entre dos clubes catalanes, en una de las grandes apuesta del nuevo Comité Técnico de Árbitros que dirige Fran Soto desde hace unos meses, que aboga por romper con la obligaciones de que árbitros de un mismo territorio no pueden dirigir encuentros a clubes del mismo.

Pese a que será la primera vez que suceda con un árbitro catalán, no será la primera vez que suceda con árbitros. La prueba del CTA ya se ha llevado a cabo en Andalucía con dos árbitros diferentes, uno de Segunda División y otro de Primera. El sevillano Manuel Orellana Cid fue el primero en inaugurar esta particularidad y novedad en el fútbol profesional español, dirigiendo un Málaga-Córdoba de la jornada 13. Recientemente, en el derbi sevillano de la Liga, en el Sevilla-Betis, fue el jienense José Luis Munuera Montero el designado para dirigir el encuentro.

En esta jornada 18 de Liga, además de García Verdura, del colegio catalán, para dirigir el caliente derbi entre el Espanyol y el Barça, habrá otro inédito en esta jornada. El árbitro madrileño Miguel Ángel Ortiz Arias será el encargado de impartir justicia durante el derbi entre el Rayo Vallecano y el Getafe.

El derbi catalán está atrayendo mucha atención estos días por todo lo que le está rodeándole. El buen estado de forma de ambos conjuntos, con el Barça líder de la clasificación en la Liga y el Espanyol como quinto clasificado, le da más valor si cabe a un encuentro que históricamente ha sido muy disputado. Además, el regreso de Joan García a Cornellà, al estadio del Espanyol, tras su fichaje este verano por el Barcelona, genera mucha expectación y se han adoptado medidas de seguridad y prevención en el estadio.

La designación de García Verdura como árbitro del derbi de Barcelona coincide con unas declaraciones de éste de hace apenas unos días. El colegiado fue reconocido por su gran año por la Federación Catalana de Fútbol en un acto en el que precisamente, anticipándose a esta posibilidad, fue cuestionado por lo mismo.

«Antiguamente, los partidos de nuestro comité donde estábamos inscritos no los podíamos arbitrar. Ahora que a partir de este año es novedad, ya podemos comenzar a arbitrar. Y ojalá podamos arbitrar partidos dentro del comité en el que estoy inscrito», comentó García Verdura sobre la posibilidad de pitar partidos a clubes del mismo territorio que su colegio, como será el Espanyol-Barcelona.

El colegiado también aprovechó su reconocimiento en Cataluña para pedir «respeto» por el cuerpo arbitral: «Nos consideramos deportistas, somos personas, y nosotros lo que queremos hacer es nuestra trabajo de la mejor manera posible».

Por último, el colegiado dedicó su reconocimiento a su madre, recientemente fallecida tras una larga enfermedad: «Le dedicaría todo a mi madre. Porque nos dejó después de una enfermedad en este verano. Y todo lo que hago a partir de ahora y todo lo que logro a nivel personal, como profesional, se lo quiero dedicar a ella».