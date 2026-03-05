Flick prioriza el descanso y cambia el plan de viaje en la Champions con cuatro noches sin pisar Barcelona

Hansi Flick ha decidido priorizar el descanso de la plantilla del Barcelona tras la gran paliza en la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey en el Camp Nou contra el Atlético de Madrid. El equipo azulgrana estará cuatro noches sin pisar tierras catalanas entre el sábado y el martes. Dormirá una noche en Bilbao y tres en Newcastle.

Cambio de planes en el Barcelona de cara al viaje de Champions a Newcastle de la próxima semana. Un cambio nada habitual, pero con el que Hansi Flick pretende priorizar el descanso de una plantilla que el pasado martes quedó muy mermada después de realizar 90 minutos de esfuerzo titánico.

De esta manera, este cambio de viaje del Barcelona comenzará el sábado con el viaje a Bilbao para medirse al Athletic Club en San Mamés. Un partido al que el equipo culé llega agotado, pero que es importante para seguir manteniendo la distancia respecto al Real Madrid. Los de Hansi Flick sabrán en ese momento lo que ha hecho el equipo blanco en Vigo.

Flick prioriza el descanso en el Barcelona

Con la idea de priorizar el descanso de la plantilla, Hansi Flick ha decidido que el Barcelona haga noche el próximo sábado en Bilbao después de jugar en San Mamés contra el Athletic. Sin pisar tierra catalana, la expedición blaugrana pondrá el domingo rumbo a Newcastle.

De esta manera, el Barcelona dormirá en Newcastle las noches del domingo y del lunes, las dos anteriores al partido de ida de los octavos de la Champions League contra el cuadro inglés. Lo habitual suele ser hacer una noche previa, pero Flick ha decidido priorizar el descanso y hará dos noches. Más la noche del martes después del partido europeo.

En total, el Barcelona hará cuatro noches fuera de casa para poder preparar mejor estos dos partidos de Liga y Champions. Luego regresarán a casa y, por fortuna para Hansi Flick, tendrán tres partidos consecutivos en el Camp Nou antes del parón de selecciones: Sevilla, Newcastle y Rayo.