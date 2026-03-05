Muere repentinamente un futbolista de 12 años durante un entrenamiento

La repentina muerte de un niño de 12 años durante un entrenamiento de fútbol ha causado una fuerte conmoción en San Bernardino, en el estado de California (Estados Unidos). El menor, identificado como Adriel Enríquez, falleció tras sufrir un paro cardíaco mientras participaba en una sesión de entrenamiento con su equipo, en un suceso que ha dejado profundamente afectados a sus compañeros, entrenadores y familiares.

Los hechos ocurrieron el pasado 26 de febrero en un entreno del juvenil Platinum IE, club en el que el joven jugaba desde hacía casi dos años. Según la información difundida por medios locales, Adriel Enríquez se encontraba entrenando con normalidad junto al resto de sus compañeros cuando, de manera repentina, se desplomó en el campo. La escena generó momentos de gran angustia entre quienes se encontraban en el lugar, ya que nadie esperaba que una situación así pudiera producirse y menos teniendo en cuenta que eran niños de 12-13 años.

Tras el colapso del menor, los adultos presentes avisaron de inmediato a los servicios de emergencia. El niño recibió asistencia en el lugar y posteriormente fue trasladado con urgencia a un hospital cercano, donde los médicos intentaron estabilizarlo. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal sanitario, el menor no logró recuperarse y falleció poco después a causa de un paro cardíaco, según informaron las autoridades y el propio club.

Luto por el joven

La noticia ha provocado una oleada de mensajes de condolencias y apoyo hacia la familia del joven. Desde el club Platinum IE, donde Adriel era muy querido, publicaron un emotivo comunicado en redes sociales en el que expresaban su profunda tristeza por la pérdida de uno de sus jugadores. En ese mensaje señalaron que todos estaban «devastados» por lo ocurrido y pidieron respeto y apoyo para acompañar a los familiares del niño en un momento tan doloroso.

Adriel se había incorporado al club en mayo de 2024 y jugaba con el dorsal número 23, un número que la entidad ha decidido retirar de forma simbólica como homenaje. Sus entrenadores lo describen como un chico tranquilo, muy respetuoso y con una gran pasión por el fútbol, un deporte muy importante en su día a día. Ante la situación, vecinos, amigos y miembros de su familia han impulsado una campaña solidaria para ayudar a afrontar los gastos del funeral y apoyarles en estos momentos tan complicados. Las muestras de cariño no han dejado de llegar desde distintos puntos del país, reflejando el impacto que ha tenido la historia del joven futbolista.