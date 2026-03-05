Ayuso desenmascara al PSOE: «No a la guerra, pero luego alimentan todos los días la guerra civil española»

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha desenmascarado al PSOE y contestado a su portavoz en la Asamblea regional, Mar Espinar que desde el Partido Popular (PP), «por supuesto», rechazan la guerra. Además, Ayuso ha castigado a los socialistas por el ‘No a la guerra’ que lidera Pedro Sánchez con sus declaraciones, mientras «luego alimentan todos los días la guerra civil española».

«Estamos, francamente, consternados con la política internacional que está llevando el Gobierno de Sánchez, su jefe, sin haber pasado ni siquiera por el Congreso de los Diputados», ha recriminado Ayuso, después de la comparecencia sin preguntas del presidente, comportándose como si estuviera en una república presidencialista y no en una democracia parlamentaria.

«Si por ustedes fuera, las cárceles venezolanas todavía estarían llenas de presos políticos y la gente torturada por las calles», ha continuado Ayuso, quien ha asegurado también que, si fuera por el PSOE, «el régimen ayatolá seguiría armándose nuclearmente toda la vida, un régimen que en muy pocas semanas mató a 30.000 personas, 30.000 personas asesinadas por ese régimen».

«Castigando a los homosexuales, condenándoles a la cárcel, a latigazos, colgándolos de grúas. Asesinando a mujeres por negarse a llevar el velo, siendo vejadas y violadas en sus propias casas, a manos de un régimen que ustedes han amparado todo este tiempo», ha completado Ayuso, sobre la dictadura de Irán.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha confirmado que su Gobierno rechaza el conflicto. «‘¿No a la guerra?’, claro que no a la guerra, y que acabe cuanto antes, pero tampoco a la Guerra Civil española, que es la que ustedes alimentan cada día de sus vidas», ha recriminado al PSOE.

«Ya están conformando el frente popular, y lo dicen mientras pactan con Bildu que hay dos Españas, mientras revientan la Vuelta Ciclista a España porque su amo Zapatero ha dicho que conviene la tensión, y otra vez todos en manada van detrás sin siquiera darle dos vueltas», ha añadido.

Ayuso también ha puesto en duda las referencias socialistas al «derecho internacional». «Si no respetan el derecho español, si no respetan que un fiscal general del Estado está condenado por operaciones de Estado contra los adversarios políticos».

«No a la dictadura, por supuesto, tampoco la venezolana, la iraní, la comunista china, ni a la comunista ETA que es otra dictadura que ha roto la convivencia de los españoles y hoy les da a ustedes el poder en La Moncloa», ha zanjado Díaz Ayuso en su réplica de este jueves a Mar Espinar.