Flick no se fía: «El Newcastle es fantástico y hay que respetarlo»

Hansi Flick atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrenta a Barcelona y Villarreal en el Camp Nou. El alemán comenzó ante los periodistas analizando dicho choque: «Recordamos el último partido, ganamos con suerte, tuvieron muchas transiciones, muchas oportunidades y al final tenemos que vigilar la pelota, no cometer errores y jugar con nuestro estilo».

Obviamente, analizó el cruce de octavos de final de la Champions, que se conoció minutos antes de que atendiese a los medios de comunicación: «Todos los partidos son importantes, el Newcastle es fantástico, lo vimos cuando jugamos ahí y hay que respetar al rival, todo el mundo quiere llegar a la final».

Por otro lado, a la hora de afrontar la lesión de De Jong, que estará seis semanas apartado de los terrenos de juego, fue claro: «Tenemos distintas opciones; la calidad que aporta Frenkie es difícil de sustituir, pero nos da la posibilidad de que jueguen otros».

«¿Pero conoces también contra quién podemos jugar? Todos los que están en esta ronda tienen mucha calidad; podríamos toparnos contra el Tottenham o el Atleti si pasamos, es lo mismo, tenemos que jugar al máximo nivel», continuó sobre el sorteo.

Sobre si se ha notado una mejora tras los últimos encuentro, comentó lo siguiente: «Han sido importantes estas dos semanas; se resume en cómo juegas el partido, sobre todo contra un gran rival como el Villarreal. Tenemos siete partidos hasta el parón de selecciones y estaría bien ganar».

El entrenador alemán no descartó ampliar su vínculo con el club azulgrana. «¿Por qué no? Estoy disfrutando aquí, ya lo dije antes. Hace un tiempo fantástico, es un honor entrenar al Barcelona. Los jugadores hacen un trabajo fantástico, con muchos jugadores de La Masía», afirmó, dejando claro su satisfacción con el proyecto.

Sobre el estado de forma del equipo, Flick rebajó la euforia tras los últimos resultados. «Si me preguntas antes del Atleti, te hubiera dicho que sí, pero los partidos cambian. Ahora estamos centrados y queremos mostrar nuestra mejor versión; yo creo que es algo que tenemos que hacer. Lo importante es ganar, ganar y ganar», subrayó.

Cuestionado por sus números al frente del banquillo azulgrana, que le sitúan entre los entrenadores con mejores registros del club, incluso por delante de Pep Guardiola, el alemán evitó comparaciones. «Yo no miro estas cosas. Al final de la temporada, si el número es correcto, pues perfecto, pero siempre miro en cómo podemos mejorar cada uno. Estamos aquí para los jugadores y que lleguen a su mejor versión», explicó.

En clave liguera, y pese a la posibilidad de asestar un golpe casi definitivo al campeonato, el técnico se mostró prudente: «Queda mucho, pero es como la temporada pasada; si vas ganando, pues es un partido menos. Para mí lo más importante es seguir trabajando y ganar».

También se refirió a las lesiones en el centro del campo, aunque sin buscar excusas. «Todos los equipos tienen este problema. Nosotros tenemos calidad, distintas opciones con las que funcionar. Yo no miro a los que no pueden jugar, sino a los que sí; no quiero hablar demasiado de los lesionados para no buscar excusas», señaló.

Por último, Flick valoró lo que supone alcanzar los 100 partidos al frente del banquillo azulgrana y su relación con Joan Laporta: «Es un honor y un sueño entrenar a este club. Disfruto cada día de los jugadores, staff y afición, es fantástico. Ha sido un acto privado la presentación del libro de Laporta, no tenemos mucho contacto porque ya no está».