Buscan en Barcelona a un atleta universitario estadounidense: su cartera aparece flotando en el mar
Los Mossos buscan en Barcelona a Jimmy Gracey, estudiante y atleta universitario
Su cartera ha sido encontrada este jueves flotando sobre el mar, y la preocupación es máxima
El joven estadounidense de 20 años había viajado a la Ciudad Condal para disfrutar de un viaje con amigos
Los Mossos buscan en Barcelona a Jimmy Gracey, estudiante y atleta universitario del que se perdió la pista hace unos días. Su cartera ha sido encontrada este jueves flotando sobre el mar, y la preocupación es máxima entre su familia y allegados. El joven estadounidense de 20 años había viajado a la Ciudad Condal para disfrutar de un viaje con amigos, y desde el sábado no se sabe nada de él, de ahí que la búsqueda se haya intensificado.
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