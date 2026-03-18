Andalucía lidera España en casos activos de personas desaparecidas con un 27,76% del total nacional

Andalucía se posiciona como la comunidad autónoma con más casos activos de personas desaparecidas con un total de 1.908, lo que equivale al 27,76% del total nacional. En el conjunto de España, actualmente hay 6.874 casos de desapariciones activas, siendo la provincia de Cádiz la que registra la mayor cantidad de investigaciones abiertas, con 675 personas desaparecidas.

Según indican datos del ‘Informe Anual Personas Desaparecidas 2026’, hasta tres provincias andaluzas se sitúan entre las diez con más casos abiertos en el presente curso, con Almería en quinta posición con 348 desaparecidos en búsqueda y Málaga en noveno lugar, con 274.

El resto de provincias andaluzas también presentan denuncias activas por desaparición, con Granada con 269, Sevilla con 131 y Huelva con 110, todas superando los cien casos. Por su parte, Jaén mantiene 54 búsquedas activas y Córdoba, en vigésimosexta posición a nivel nacional, es la que menos denuncias activas registra en Andalucía, con 47.

De los más de 1.900 casos registrados en la comunidad andaluza, 1.621 corresponden a hombres, mientras que 278 son mujeres las desaparecidas. En la provincia de Cádiz, la mayoría de las 675 personas reportadas como desaparecidas son hombres, con 645 denuncias, frente a 30 casos de mujeres en búsqueda.

La misma tendencia se observa en el resto de las provincias andaluzas, donde el número de hombres desaparecidos supera al de mujeres. Así, en Almería hay 309 hombres desaparecidos frente a 39 mujeres. En Málaga se han contabilizado 226 hombres y 48 mujeres y en Granada, 212 casos de hombres y 57 de mujeres.

Le sigue Sevilla, con 83 casos referentes a hombres desaparecidos y 48 a mujeres. Huelva, con 75 hombres desaparecidos y 35 mujeres en la misma situación. Jaén cuenta con 40 desaparecidos en búsqueda y catorce mujeres y, por último, Córdoba, con 31 hombres y 16 mujeres desaparecidos y en búsqueda.

Más menores desaparecidos que adultos

Respecto a los menores, la mayoría de los casos de desapariciones en Andalucía involucra a personas menores de 18 años, con un total de 1.196 casos pendientes, mientras que los adultos suman los 712 casos restantes. En este contexto, cinco provincias concentran la mayor cantidad de desapariciones de menores. Por otro lado, a nivel nacional, las denuncias activas de adultos representan un 55,6%, cifra ligeramente superior a la de los menores desaparecidos, que alcanzan un 44,3%.

En concreto, Cádiz concentra 552 menores desaparecidos, mientras que los 123 restantes en la provincia gaditana corresponden a mayores. Misma tendencia, aunque de forma más equilibrada, presenta la provincia almeriense, puesto que 190 de sus casos activos de personas desaparecidas corresponden a menores, mientras que los 158 restantes son mayores.

Málaga es una de las tres provincias andaluzas que suponen una excepción a esta tendencia, con 146 mayores desaparecidos y 128 menores en las mismas circunstancias. Por su parte, Huelva, con 67 mayores y 43 menores desaparecidos, y Jaén, con 32 y 22, respectivamente, son las siguientes provincias que presentan más mayores que menores en casos activos de personas en búsqueda, en contraste con las demás provincias andaluzas.

Por su parte, Granada, Sevilla y Córdoba presentan menos casos activos de mayores desaparecidos, con 111, 60 y quince, respectivamente, frente a los 158 menores en Granada, los 71 en la provincia hispalense y los 32 contabilizados en Córdoba.

Bajo este contexto, la Asociación SOS Desaparecidos ha solicitado al Ministerio del Interior y al Centro Nacional de Desaparecidos una revisión «exhaustiva» de los 6.874 casos activos a nivel nacional, en una propuesta que contempla verificar la existencia y correcta gestión de muestras de ADN asociadas a cada caso, compartidas con bases de datos de Interpol para facilitar coincidencias internacionales.