Ester Muñoz retrata a Sánchez como ‘Mr Wonderful’: «Su ‘no a la guerra’ es tan hipócrita como cobarde»

Ester Muñoz, portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, ha retratado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha llamado «Mr Wonderful» por su insistencia en apropiarse del ‘no a la guerra’, y ha asegurado que su Ejecutivo y los ministros que lo forman son «tan hipócritas como cobardes» por presumir de querer la paz y esconderse de las preguntas en la Cámara Baja.

«‘No a la guerra’, dice Mr Wonderful, pero han tardado menos en hacer chapas y pegatinas que en proteger a los españoles de los efectos de la guerra», ha iniciado Muñoz, en su intervención en el Congreso. La portavoz del PP ha insistido en bautizar a Sánchez de esta manera, mientras le retrata. «‘No a la guerra’, dice Mr Wondeful, pero han mandado un buque de guerra, a la guerra, a un país que no es OTAN sin pedir permiso a esta cámara».

«‘No a la guerra’, dice Mr Wonderful, pero han metido 1.300 millones de euros la semana pasada al Ministerio de Defensa. ‘No a la guerra’, pero en el primer pleno que vienen aquí desaparecen la ministra de Defensa y el ministro de Exteriores, que, ¡oh sorpresa!, hoy aparece aquí para que no le podamos preguntar si se mira, no le podemos preguntar», ha añadido Muñoz, que asegura que en el Gobierno son «tan hipócritas como cobardes».

A continuación, Ester Muñoz ha trasladado al PSOE los problemas de los españoles y por qué tienen esos problemas. «Los españoles viven peor, no por la guerra de Irán, viven peor por sus políticas». Ya en dirección a María Jesús Montero, la portavoz popular ha indicado que «la vivienda es el principal problema de este país y la inflación se está comiendo unos salarios que están estancados».

«Las calles tienen más inseguridad, con ustedes ha aumentado la pobreza infantil. Suben los impuestos al ritmo de la corrupción de su Gobierno, pero los servicios públicos empeoran», ha añadido.

Por último, Muñoz ha ironizado con Montero y le ha dicho que va a «hacer una pregunta» y que sería «muy simple», porque «siempre me dice que no sabe lo que la pregunto». «Se la voy a hacer literal como se la escribí, para que me cuente usted lo que le han dicho sus asesores. ¿Conoce el Gobierno los problemas reales de los españoles?», le ha trasladado, a lo que la ministra y vicepresidenta ha contestado pidiendo que el PP «no genere problemas apoyando una guerra ilegal» y «convocando elecciones» que incrementen, dice, «su dependencia de la ultraderecha».