La Guardia Civil investiga una presunta agresión sexual a una menor en un club de fútbol en Valencia

La Guardia Civil está investigando una presunta agresión sexual a una menor de edad en el municipio de Faura, en Valencia. Se investigan los hechos en los que el presunto agresor, un fisioterapeuta del equipo de fútbol de 25 años, pudo agredir a la menor de solamente 13 años de edad. No se conoce por el momento si el presunto agresor está detenido.

Estos hechos ocurrieron el pasado miércoles 13 de mayo en la localidad de Faura alrededor de las 19:00 horas de la tarde. La menor de este equipo de fútbol del municipio valenciano, de solamente 13 años, estaba recibiendo una sesión de fisioterapia a la misma hora que el entrenamiento del equipo femenino senior de la entidad.

Informa la Cadena SER en Valencia que el presunto agresor sería el fisioterapeuta de este equipo de fútbol de la localidad de Faura, de 25 años. Cuenta este medio que la menor presuntamente agredida acudió a un centro médico para que se realizara una exploración. Dos días después de la presunta agresión, acudió junto a su familia a presentar la denuncia en la Guardia Civil de Puzol.

No se conocen más hechos de este suceso y tampoco conocemos si el presunto agresor está detenido. Tampoco se conocen las identidades, ni la de la mejor ni la del presunto agresor, así como la del club de fútbol de la localidad de Faura. La Guardia Civil sigue investigando estos hechos.