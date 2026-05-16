Lucía Fernández desafía a su maestro: «Si quedo por delante de él se lo restregaré un poco»

Lucía Fernández Hidalgo (18 años) e Ismael García Roque (45 años) son jinete y entrenador, y compiten este fin de semana en el Longines Global Champions Tour que se está celebrando en Madrid del 15 al 17 de mayo. Ambos están muy ilusionados por afrontar este concurso juntos y, aunque ambos creen que la experiencia de Ismael se impondrá, Lucía deja claro que si queda por delante de él «se lo restregaré un poco».

Hay cierto pique sano entre ambos por ser entrenador y jinete, pero los dos lo llevan con mucha normalidad. Eso sí, Lucía cuenta con la presión añadida de competir en su casa, delante de sus amigos y familia. Ambos llevan cinco años juntos, desde que ella tenía 13 años, e Ismael, que reconoce ser muy competitivo, le enseña todos sus conocimientos sobre este deporte a una jinete que asegura que todo lo que sabe ahora es gracias a él.

Pregunta: ¿Cómo afrontáis este campeonato juntos?

Respuesta: Bueno, pues muy bien, con mucha ilusión, como todos los años. Es un concurso muy bonito, muy importante y sobre todo de cara al jinete y los caballos, es un concurso que está muy bien, muy divertido para coger mucha experiencia y sobre todo, un lugar y un concurso muy especial en España.

P. ¿Lucía y tú, que con solo 18 años ya vas a competir contra con tu entrenador, eh? ¿Qué se siente al competir de tú a tú contra él?

R: Pues la verdad es que estoy muy ilusionada, tengo muchas ganas. Ya hemos competido más veces los dos juntos y la verdad es que siempre es un placer y muy divertido.

P: ¿Hay algo a ti que te sorprenda, Ismael, de Lucía todavía?

R: Me sorprende muchas veces, tanto para lo bueno como para lo malo. Lógicamente, es un jinete joven, tiene muchas virtudes y también, lógicamente, muchos errores. Pero los errores normalmente siempre se aprende y al final son parte de nuestro deporte. Hay muchos momentos buenos y momentos malos. Hay que saber afrontarlos y mejorar, sobre todo de los errores.

P: Cuando están entrenando y preparando el concurso, ¿le enseña todo lo que sabe o se guarda algún as en la manga para que no le gane?

R: No, yo le intento enseñar todo y sobre todo intento hacer que sea muy competitiva y le exijo, incluso, muchas veces más de la cuenta para su edad y para su capacidad ahora, de momento, que todavía es muy joven. Pero sí que es verdad que a veces le exijo incluso más de la cuenta. Pero bueno, lo recibe todo muy bien y siempre lo intenta, por lo menos.

P: ¿Lucía, cree que Ismael se guarda algo o se lo enseña todo?

R: Yo creo que me lo enseña todo, la verdad.

P: ¿Quién es más exigente? ¿El maestro o la alumna?

R: Los dos, pero él más.

P: Lucía, siendo de una generación mucho más joven, ¿cree que aporta una forma distinta de entender la competición respecto a Ismael?

R: Yo creo que al final es un deporte en el que debemos entender la competición más o menos parecido. Al final, yo creo que es verdad que ha evolucionado mucho, pero al final la técnica y saber montar, yo creo que es más o menos igual.

P: Ismael, ¿en qué momento se dio cuenta de que Lucía podía llegar a competir al máximo nivel?

R: Bueno, ya llevamos muchos años juntos, llevamos cinco años juntos. Empezamos cuando ella tenía 13 años y la verdad que prácticamente empezó un poquito a competir desde cero. Y bueno, la verdad que al final el deporte te va haciendo evolucionar y te vas dando cuenta de lo que puedes y lo que no puedes. Entonces la pista te pone en tu sitio. Hay gente que tiene capacidades, pero tiene carencias de otra manera y así. Entonces la pista te va poniendo en el sitio y te va haciendo evolucionar o quedarte atrás.

P: Ismael, ¿cuando están compitiendo y ve que Lucía hace algo mal, le da consejos para que mejore o se guarda algo para que no le gane?

R: No hombre, no, eso no, eso no. Somos competitivos y a mí me gusta siempre ganar, me da igual que sea ella o que sea cualquiera. Pero, como te digo, soy bastante exigente e intento siempre que haga las cosas y, sobre todo, sobre el plano que hemos hablado, lógicamente.

P: Lucía, ¿le hace ilusión competir con Ismael?

R: Sí, la verdad que sí. Sobre todo porque, aparte, es un concurso en el que compito en mi casa. Vienen mis amigos a verme y mi familia, y la verdad que es un ambiente que agradezco competir siempre en Madrid. Y más en contra de mi profesor.

P: ¿Le gustaría quedar por delante de Ismael? Y si eso pasa, ¿se lo restregaría?

R: Sí, claro, siempre.

P: ¿Quién suele ganar aquí?

R: El año pasado no competimos juntos. Compitió ella sola, la verdad, y le fue bastante bien. Pero bueno, hay días para todo. Hay días que ya están mejor que yo y mejor que ella. Y bueno, la verdad es que salimos siempre a intentarlo.

P: ¿Entre ustedes hay apuestas, bromas, algún tipo de pique antes de entrar a la pista?

R: Bueno, si salgo yo primero, siempre lo suelo decir, ¿viste cómo lo hice? Pues ahora intenta mejorarlo.

P: ¿Ismael, tiene más presión si sale el primero?

R: Sí, porque luego siempre me dice: «Ves como sí que se puede. Te lo mando, pero ves, yo sé hacerlo».

P: ¿Qué puede aprender una amazona joven de un jinete veterano como Ismael?

R: Al final, todo lo que sé ahora es gracias a él. Empecé a competir desde un principio con él. Todo lo que he aprendido y todo lo que he evolucionado ha sido gracias a él. O sea, yo sabía muy poco cuando empecé. Entonces, en tema de competición y todo lo que sé de caballos, lo sé gracias a él.

P: ¿En qué se fija de Ismael cuando le ve compitiendo?

R: Al final agradezco que él me enseña, pero también no solo con palabras, sino cuando él está montando, yo también veo muchas cosas que al final a lo mejor no puedes entender solo con que te lo diga, tienes que verlo para entenderlo y para aprenderlo. Entonces también agradezco que él, cuando esté montado, yo pueda ver lo que él me está mandando a hacer.

P: Imaginad este escenario: mismo desempate, mismo cronómetro y solo puede ganar uno. ¿Quién creéis que asumiría mejor la presión?

R: Hombre, lógicamente yo, porque al final tengo muchísimas más experiencias, muchos más años de competición y yo en mi persona soy mucho más competitivo que ella y es lo que estoy intentando inculcarle a ella, ese espíritu competitivo cada vez que salga a la pista. Intentarlo, por lo menos que salga por buenos sitios, por buenos recorridos y que intente salir a ganar.

P: ¿Cómo se gestiona la presión y cómo se trabaja todo eso en una competición?

R: Bueno, al final, como todos son, es experiencia. Entre más años llevas y más situaciones y más momentos de presión tienes, pues al final lo vas gestionando tú solo. También es verdad que el carácter de cada uno es distinto. Habrá gente que tiene otro tipo de presión, otros menos y bueno, cada uno lo gestiona a su manera, pero al final todo es experiencia.

P: Lucía, ¿cómo gestiona la presión siendo tan joven?

R: Al final, la presión la tienes cada vez que sales a la pista, entonces ya te vas acostumbrando a esa presión y, al final, cuanto más compites y más sales a la pista, pues menos presión tienes.

P: Por último, quiero que me digan un resultado cada uno. ¿Quién va a quedar por delante de quién?

R: (Ismael) Hombre, yo seguro.

(Lucía) Sí, seguro que Ismael va a quedar por delante de mí.

P: Lucía, ¿y si quedas por delante de él, qué le va a hacer?

R: Bueno, se lo restregaré un poco.

P: ¿Se han apostado algo?

R: No, pero bueno, seguro que nos lo restregamos un poco.