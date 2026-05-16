Madrid atrae el 70% de la inversión extranjera sin una sola embajada mientras Cataluña, con 21, apenas llega al 13%

La red de embajadas internacionales de la Generalitat de Cataluña acumula recursos, presupuesto y personal, pero los datos de inversión extranjera ponen en cuestión su eficacia. La Generalitat mantiene actualmente 21 delegaciones en el exterior; su principal objetivo es atraer inversión del extranjero hacia la región. Sin embargo, Cataluña apenas capta un 13,7% de la inversión extranjera en España por el casi 70% de Madrid.

La red exterior catalana supone una inversión global de entre 14 y 15 millones de euros anuales, con cientos de trabajadores desplegados por todo el mundo. A pesar de este despliegue, Cataluña sigue muy lejos de Madrid en la carrera por captar inversión foránea. En 2024, la inversión proveniente del extranjero en España se aumentó a 30.000 millones de euros. De ese total, la Comunidad de Madrid lideró el ranking con el 67,4%, aportando 25.812 millones a los fondos, mientras que Cataluña se quedó en segunda posición con el 16,5%, es decir, 5.232 millones de euros.

La brecha entre ambas regiones es abismal y se mantiene estructuralmente año tras año. La diferencia no es solo cuantitativa; Madrid lleva años consolidando su posición como gran atractivo del capital internacional, mientras Cataluña no termina de despegar a pesar de su gran red de embajadas internacionales.

La Generalitat, consciente de estas cifras, ha intentado acelerar. En 2024, la inversión extranjera captada superó en un 19% más que la inversión el año anterior, generando y manteniendo más de 500 puestos de trabajo. El Gobierno catalán celebró el dato, aunque conviene contextualizarlo: este aumento en la inversión no acerca a la Generalitat a la Comunidad de Madrid y no justifica, de momento, la extensa red de embajadas.

Lejos de frenar esta expansión de delegaciones catalanas por todo el mundo, el Ejecutivo de la región ha prometido que durante la siguiente legislatura se aumentará el número total de embajadas, llegando hasta países como China, Canadá y Jordania, destinos no tan frecuentes para los habitantes de Cataluña.

Aunque los datos alejen notablemente a Madrid de Cataluña, Salvador Illa, presidente de la Generalitat, ha criticado desde Estados Unidos el viaje de Ayuso a México por ir a confrontar mientras México invierte en Madrid casi 5.000 millones de euros desde 2019, cuando la inversión estadounidense en Cataluña no llega a la mitad.