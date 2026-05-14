Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha asegurado este jueves que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «promovió» un boicot a su viaje institucional a México. Además, ha afirmado que Claudia Sheinbaum, presidenta del país latinoamericano, recibió una «orden desde España», proveniente del Gobierno, que consistía en reventar el viaje.

La jefa del Ejecutivo madrileño ha deslizado que la teórica alianza entre Pedro Sánchez y Claudia Sheinbaum se habría forjado en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia de Barcelona. Ayuso vaticina que el presidente del Gobierno de España «se inventó» esta unión para «contrarrestar» la recepción de María Corina Machado, opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, organizada por la Comunidad de Madrid.

«Imagino que se derretiría con nuestro presidente y, de vuelta, ella le hizo el mismo favor», ha subrayado Díaz Ayuso sobre Sheinbaum. La presidenta de la Comunidad de Madrid tenía programado su viaje institucional a México desde el domingo 3 hasta el martes 12 de mayo pero el viernes 8, anunció la cancelación anticipada de la gira aludiendo a un «clima de boicot» por parte del Gobierno mexicano que, según ha apuntado en una entrevista este jueves en EsRadio, «organizó» el propio Pedro Sánchez.

Ayuso ha insistido en que decidió «cortar» el viaje por motivos de seguridad, dado que «en un narcoestado la vida está muy comprometida». La dirigente del Partido Popular ha deslizado que «allí te pasa algo, camino del aeropuerto, a la ida o a la vuelta, y nadie se responsabiliza».

«Yo, por la libertad, por la coherencia, aventuro mi vida, pero no la de todo mi equipo», ha agregado Ayuso, que también ha denunciado que desde los gobiernos de España y México se haya «desguazado» su agenda, además de asegurar que «se han reído de ella». Asimismo, Díaz Ayuso considera que Sánchez, en concreto, ha estado «echando fuego» contra ella, «sin saber dónde estaba» y mostrando el «odio personal» que le tiene un «odio que no controla».

Por último, la presidenta madrileña se ha quejado de no haber recibido asistencia de la Embajada de España en México y ha cuestionado que ese hubiera sido el caso si fuera una dirigente socialista, poniendo como ejemplo al presidente asturiano, Adrián Barbón, que estuvo en el mismo país días antes y a cuyo respecto ha apostillado que «las inversiones en Asturias pueden equivaler a lo que se toma un mexicano en tres días en Madrid».