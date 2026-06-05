Rufián participará en un acto en Valencia con Oltra, procesada por el caso de los abusos de su ‘ex’

El portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, participará junto a Mónica Oltra, procesada por el supuesto encubrimiento en el caso de los abusos de su entonces marido a una menor tutelada, en un acto político en Valencia. A pesar de que el procesamiento va más allá de la imputación y de que Rufián se ha mostrado especialmente crítico con los investigados de otros partidos, Gabriel Rufián no ha visto obstáculos para compartir con ella acto y escenario. De hecho, fue el propio Rufián quien el pasado día 6 de abril llegó a decir que ojalá se celebrase.

El citado acto de Rufián y Oltra se celebrará el próximo día 19 de este mes de junio en el parque de Cabecera de Valencia. Y tiene por objeto impulsar el retorno a primera línea política de Mónica Oltra en un momento en que la que fuera vicepresidenta primera del Gobierno valenciano del socialista Ximo Puig no acaba de despegar, a pesar de haber sido propuesta por Compromís Valencia para encabezar la lista de la coalición nacionalista al Ayuntamiento de la tercera ciudad de España. Rufián y Oltra dialogarán en ese acto, también, acerca de un amplio frente de formaciones ubicadas a la izquierda del PSOE para las próximas elecciones generales.

Mónica Oltra, tal como ha publicado OKDIARIO, ha sido propuesta por Compromís Valencia para concurrir como cabeza de lista al Ayuntamiento de la tercera ciudad de España. Pero está a la espera de que la asamblea de la coalición nacionalista ratifique esa designación, impulsada, sobre todo, por Joan Ribó. La designación de Oltra como candidata ha dividido a la coalición. Parte de la misma considera que Mónica Oltra no tiene el tirón de hace unos años y que su situación procesal resta réditos electorales a la coalición. Además, la respuesta de la sociedad valenciana a su retorno a primera línea está siendo muy fría.

Gabriel Rufián, como se ha dicho, ya había expresado el pasado 6 de abril su deseo de protagonizar un acto con Mónica Oltra. Para esta última, se trata de otra oportunidad de alzar el vuelo, después de que en un acto anterior, también en Valencia, con la ministra Sira Rego, Irene Montero y la mujer del presidente brasileño Lula, quedasen sillas libres.

En clave nacionalista, el acto del próximo 19 de junio en Valencia supone la escenificación de la unión de la izquierda independentista catalana con la izquierda nacionalista valenciana. Pero, además, para Oltra es también una respuesta al líder de la coalición Compromís, Joan Baldoví. Este último dejó caer en su día que le gustaría más que Oltra protagonizara un acto con Gabriel Rufián que en el que participó Montero. Y ese acto con Oltra y Rufián es el que ahora se llevará a cabo en Valencia.