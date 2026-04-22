Un instituto lleva a Oltra, procesada por los abusos de su ex a una menor, a un acto de ética con alumnos

El Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Doctor Simarro de Játiva, en Valencia, ha invitado a la ex vicepresidenta primera del Gobierno valenciano del socialista Ximo Puig y ex consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, actualmente procesada por ocultar supuestamente los abusos de quien era su marido a una menor tutelada, a un debate con alumnos de Educación en Valores Éticos y Cívicos y de Filosofía de 4º de la ESO (Educación Secundaria Obligatoria). Por tanto, de edades entre 15 y 16 años. Serán los propios alumnos quienes moderen y dinamicen el debate con Oltra.

Para presidir el debate ha sido invitada, también, la primera teniente de alcalde del municipio, Amor Amorós, de la formación política Xátiva Unida. El acto está promovido por el Departamento de Filosofía del citado instituto. Oltra acude a título personal. La convocatoria ha generado la inmediata reacción del PP. Su portavoz, Marcos Sanchís, ha defendido al respecto que «cuando se trata de menores no todo vale» y que la «ejemplaridad debe ser incuestionable».

Se da la circunstancia de que, tal como publicó OKDIARIO el pasado 14 de abril, Mónica Oltra tenía prevista para días después su participación en un acto con la ministra de Juventud e Infancia del Gobierno de Pedro Sánchez, Sira Rego. De modo que la ministra de Infancia del Gobierno de España compartió acto con una persona a las puertas de juicio oral por el presunto encubrimiento de los abusos a una menor tutelada en un centro de acogida de la Generalitat Valenciana.

Por su parte, el PP ha expresado su «profunda preocupación y rechazo» y ha recordado que, con independencia de la evolución judicial del procedimiento que afecta a Mónica Oltra y el máximo respeto a la presunción de inocencia, el contexto en que se produce la actividad resulta «profundamente inadecuado cuando se dirige a alumnos de 15 y 16 años».

Para los populares resulta «difícil de entender que, existiendo tantos profesionales cualificados en el ámbito educativo, jurídico o filosófico, se opte por una figura cuya trayectoria reciente ha estado vinculada a un proceso judicial de enorme impacto social y relacionado con una menor».

El PP entiende que la decisión «no es pedagógicamente acertada» y advierte que la autonomía de los centros educativos «no puede desvincularse de la responsabilidad institucional, especialmente cuando las actividades están dirigidas a menores de edad».

Játiva es un municipio de algo más de 31.000 habitantes. Su alcalde es el socialista Roger Cerdá, que a su vez preside el Comité Nacional del PSPV de Diana Morant. El máximo órgano de decisión entre congresos en la estructura socialista.