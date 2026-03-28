Mónica Oltra regresa a la política y anuncia que se presenta como candidata al Ayuntamiento de Valencia

Mónica Oltra vuelve a la primera línea política y anuncia que se presenta como candidata al Ayuntamiento de Valencia. Una posibilidad sobre la que su formación lleva especulando desde hace muchos meses. Lo hace exactamente 1376 días después de que Mónica Oltra dimitiese como vicepresidenta y diputada en Les Corts por el proceso judicial sobre la gestión de su conselleria en el abuso a una menor tutelada por parte de su exmarido.

El anuncio se va a producir en el congreso que se celebra este sábado en Valencia por Iniciativa del Poble Valencià, el partido dentro de Compromís que fundó ella misma, donde Oltra compartirá su deseo de recuperar el consistorio del ‘Cap i Casal’, que durante ocho años lideró en coalición su compañero y amigo Joan Ribó, junto a PSOE y Podemos.

Su nueva contienda no será sencilla, pues de concretarse su candidatura, pugnará con otras dos mujeres de sobrada experiencia y notable repercusión mediática como la actual alcaldesa María José Catalá (PP) y la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé (PSOE). Por parte de Vox, el cuarto partido por votos, se ha especulado con el retorno del extorero y exvicepresidente de la Generalitat con Mazón, Vicente Barrera.

El regreso de Oltra

El regreso de Oltra choca frontalmente con la situación judicial que atraviesa la exvicepresidenta del gobierno autonómico. El pasado 5 de marzo, la juez sustituta del titular de Instrucción 15 de Valencia abrió juicio oral contra Mónica Oltra por el supuesto encubrimiento de los abusos de su entonces marido a una menor tutelada por la propia Generalitat Valenciana.

La apertura de juicio oral se produce después de que, por segunda vez, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ordenase al juzgado que enviara a juicio a la citada Oltra.

Según consta en el auto de la juez, al que ha tenido acceso OKDIARIO, la acusación se dirige contra Mónica Oltra por delitos de prevaricación, malversación, contra la integridad moral, de omisión del deber de perseguir delitos, un delito de encubrimiento y otro delito de abandono de menores. En el banquillo se sentarán tanto la mencionada Mónica Oltra como 12 de sus colaboradores en la Conselleria.

Además, la juez requiere de 10 de los acusados, entre ellos Oltra, que presten conjunta y solidariamente una fianza de 120.000 euros. Y, en el caso de que no lo hicieran transcurrido el plazo, se ordena embargar bienes de sus propiedades en cantidad suficiente para cubrir la suma. También se declara la responsabilidad civil subsidiaria de la Generalitat Valenciana que, recordemos, cuando sucedieron los hechos, estaba presidida por el socialista Ximo Puig.