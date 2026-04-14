La ministra de Infancia de Sánchez comparte acto con Oltra, procesada por los abusos de su ex a una menor

Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia en el Gobierno del socialista Pedro Sánchez, tal como refleja la propia web de Moncloa, participará este jueves en Valencia en un acto público de no a la guerra, no a la violencia política y por un mundo ecofeminista con Mónica Oltra, a quien el Juzgado de Instrucción 15 de Valencia ha abierto juicio oral, precisamente, por el supuesto encubrimiento de los abusos de su ex marido a una menor tutelada. Así, se da la circunstancia de que la ministra de Infancia del Gobierno de España compartirá acto con una persona a las puertas del juicio oral por el presunto encubrimiento de los abusos a una menor tutelada en un centro de acogida de la Generalitat Valenciana.

El acto se enmarca en el relanzamiento político de Mónica Oltra de cara a los comicios de 2027 después de que ella misma anunciase que liderará la lista de Compromís a la Alcaldía de Valencia, sin que este hecho haya tenido una repercusión tan enorme en las bases de la izquierda como se esperaba. E, incluso, en determinados sectores de la propia izquierda hayan surgido dudas acerca de si la decisión de Oltra y Compromís es la adecuada, al encontrarse Oltra inmersa en un procedimiento judicial.

Mónica Oltra fue vicepresidenta primera y consellera de Igualdad en los gobiernos del socialista Ximo Puig. Dimitió en junio de 2022 tras ser imputada. Desde entonces, ha estado alejada de la primera línea política. Pero, el pasado 28 de marzo, solo tres semanas después de que la instructora decretara la apertura del juicio oral contra ella, anunció su retorno a la primera línea para presentarse como cabeza de lista de la coalición nacionalista Compromís al Ayuntamiento de Valencia, en 2027. Del cartel del acto de este jueves en el jardín botánico de la Universidad de Valencia también forma parte Irene Montero, que fue ministra, precisamente, de Igualdad, en la anterior legislatura, y Janja Lula da Silva, actual pareja del presidente de Brasil.

El acto se celebra, además, después de que a inicios de abril Irene Montero, secretaria política de Podemos, confirmase la información que desveló en exclusiva OKDIARIO sobre la negociación con Gabriel Rufián para formar equipo de cara a las próximas elecciones generales.

Y, en clave valenciana, se produce después de que la designación de Mónica Oltra como candidata a la Alcaldía de Valencia no haya producido lo que en el seno de Compromís, pero sobre todo de Iniciativa del Poble Valenciá (Iniciativa del Pueblo Valenciano), el partido que la propia Mónica Oltra lidera, el júbilo que se esperaba y con una parte de la izquierda que, además, comienza a cuestionarse los motivos por los que debe liderar una lista de la trascendencia de la del Ayuntamiento de Valencia una persona que está a las puertas del juicio oral.