Irene Montero confirma la exclusiva de OKDIARIO: «Rufián y yo estamos dispuestos a hacer equipo para las elecciones»

Irene Montero, secretaria política de Podemos, ha confirmado este jueves la información que desveló en exclusiva OKDIARIO sobre la negociación con Gabriel Rufián para formar equipo de cara a las próximas elecciones generales. La ex ministra de Igualdad defiende una alianza con el portavoz parlamentario de ERC que «se atreva» a presionar para frenar los precios del alquiler y no descarta que los podemitas sean los que lideren parte de este espacio para partidos de extrema izquierda.

Montero ha pedido «no adelantar todos los pasos» antes del acto en el que este jueves compartirá escenario con Rufián, en Barcelona, aunque reconoce que ambos pueden formar equipo para intentar frenar a una derecha de la que la podemita ha dicho que «arrasa» cada vez que los ciudadanos tienen que ir a las urnas.

«Creo que Podemos en España y ERC en Cataluña podemos impulsar esto. Y lo que anunciamos es que estamos dispuestos, Gabriel Rufián y yo, a hacer equipo», ha reconocido Irene Montero. «Es evidente que hay un camino por hacer y que no es fácil, pero hay que intentarlo y es posible conseguirlo», ha añadido la ex ministra, que considera que «hay formas de articular una cooperación y colaboración» entre distintas formaciones políticas «que pueden resultar interesante para todos».

Cuestionada sobre si esa alianza pasaría por un ticket electoral, donde Rufián sea cabeza de lista en Cataluña y Montero en otra zona de España, la eurodiputada de Podemos ha insistido en no adelantar pasos y esperar para ver «qué se respira» en el acto de Barcelona, aunque no ha descartado que esa opción sea el «camino» que a partir de ahora se pueda recorrer en la izquierda.

No obstante, ha reconocido, en sendas entrevistas en RNE y La Ser, que hay «una sensación de bucle y de agotamiento» en la izquierda, por lo que ha defendido que hay que dar «certezas» al electorado progresista de que hay «personas» en políticas «dispuestas a dar la pelea».

Así, Irene Montero confirma la información desvelada por este medio el 19 de marzo. OKDIARIO desveló que Gabriel Rufián y Podemos negocian una plataforma con Irene Montero, que busca que la que fuera ministra de Igualdad sea la cabeza de lista en Madrid y el de ERC de nº 1 en Barcelona. Ambos protagonistas pretenden que sea una plataforma electoral «plural» a la que se sumen el resto de formaciones de extrema izquierda, para las próximas elecciones generales.

Este jueves, Rufián y Montero protagonizan un acto conjunto para reflexionar sobre el futuro de la izquierda. El acto tendrá como lema Què s’ha de fer?, es decir, ¿Qué hay que hacer?.

Montero no descarta a Sumar

Irene Montero ha explicado también este jueves que, junto a Rufián, buscan presentar una propuesta que «no va solo de las elecciones generales, pero que también va de las elecciones generales», cuyo objetivo es el de que «España y Cataluña tengan una izquierda fuerte, fuerte y con capacidad de transformación», para que baje el precio de los alquileres y los alimentos o ser «firmes» frente a Israel y Estados Unidos. «Hay muchísima gente que tiene ganas de que ocurra y esa es la propuesta que hoy vamos a intentar hacer», ha asegurado.

La secretaria política de Podemos no cierra la puerta a incluir una alianza con Sumar en el acuerdo. Así, ha defendido su acto con Rufián para formar equipo y, a partir de ahí, «sin ingenuidad», hablar «con todo el mundo» porque «hay muchas cosas que no son fáciles». Dicho esto, ha apelado a la prudencia: «Creo que es mejor no ser muy concreta en esa respuesta a decir algo que pueda dificultar ese camino».