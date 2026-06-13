En estado crítico una mujer atacada por un tiburón en una playa de Sídney

Una mujer de 35 años se encuentra en estado crítico este sábado tras ser atacada por un tiburón mientras nadaba en la popular playa de Coogee, en el este de Sídney (Australia). El incidente tuvo lugar por la mañana, dentro de la zona vigilada y balizada para bañistas, a pocos metros de la orilla, en un momento en el que la playa estaba concurrida a pesar de ser invierno.

Según el Ayuntamiento de Randwick, el tiburón tendría entre tres y cuatro metros de longitud. Testigos describieron al animal como un posible tiburón blanco. Una socorrista fuera de servicio, Charlie Verco, de 22 años, remolcó rápidamente a la víctima hasta la orilla con ayuda de otros bañistas, mientras el tiburón merodeaba cerca. Los socorristas municipales y un médico también fuera de servicio practicaron de inmediato primeros auxilios y maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada de los servicios de emergencia, informa watoday.com.au

La mujer fue evacuada con vida, aunque en estado crítico, con lesiones graves principalmente en una pierna y un brazo. Fue trasladada en helicóptero al hospital St Vincent’s de Sídney, donde permanece ingresada en condición grave.

Como medida de precaución inmediata, el Ayuntamiento de Randwick cerró todas las playas bajo su administración, incluyendo Coogee, Clovelly y Maroubra. El vecino Ayuntamiento de Waverley hizo lo propio con Bondi, Bronte y Tamarama. Estas playas permanecerán cerradas al menos durante las próximas 24 horas. Las piscinas oceánicas de Mahon y Malabar, sin embargo, continúan abiertas al público.

Las autoridades locales, en colaboración con los socorristas, la Policía de Nueva Gales del Sur y otras agencias, están vigilando activamente la zona con drones, helicópteros, motos acuáticas y jetskis para evaluar posibles riesgos y detectar la presencia de más tiburones.

El incidente se produce pocas semanas después de que un hombre de 39 años muriera tras ser atacado por un tiburón en un arrecife de Queensland, en el noreste de Australia.

Ese caso ocurrió en la localidad de Hull Heads, días después de que otro australiano, de 38 años, falleciera por las heridas sufridas en el ataque de un tiburón blanco de unos cuatro metros frente a la costa de Perth, en Australia Occidental.

Durante 2025 se registraron al menos una decena de ataques de tiburón en Australia, cinco de ellos mortales. Según la base nacional de incidentes por tiburones, entre 1791 y 2025 se contabilizaron más de 1.280 ataques en el país oceánico, alrededor de 260 con resultado de muerte.