Quiénes son los herederos del patrimonio que Juan Tamariz amasó durante su exitosa carrera como mago

Juan Tamariz, una de las figuras más emblemáticas de la magia de nuestro país, ha fallecido este martes, 18 de agosto, a los 83 años. Ha sido su familia la encargada de sacar a la luz esta triste noticia y, aunque han agradecido el cariño con el que ha contado el mencionado hasta sus últimos días, lo cierto es que han preferido mantener en privado las causas de su muerte.

Gracias a su exitosa carrera como mago, Tamariz se ha consolidado como todo un referente en el ámbito. Conocido por su personalidad alegre, su gran energía y su característico pelo alborotado, el madrileño llegó a ser una de las figuras más habituales de la televisión de nuestro país, cautivando a sus espectadores con cada truco de magia que realizaba delante de la cámara. Aunque lo cierto es que no solo se dedicaba a la pequeña pantalla, ya que también realizaba espectáculos en directo en diferentes recintos, daba conferencias, enseñaba magia e incluso publicaba libros especializados en la materia. Una trayectoria que, sin duda, hace pensar que el patrimonio que ha dejado en su herencia podría rozar las cifras millonarias.

Es por ello por lo que, tras conocer su deceso, han sido muchos los que se han preguntado quiénes son los herederos de este icónico mago que se convirtió en Campeón del Mundo de Cartomagia en 1973 y en Mago del Año en Estados Unidos en 1993. Y lo cierto es que, a falta de conocer su testamento, por orden natural serían sus cuatro hijos. (fruto de dos matrimonios diferentes).

Mónica y Ana, sus dos hijas mayores, nacieron de la relación que mantuvo Tamariz con Purificación Nirêlis, una enfermera. Aunque ambas han preferido mantenerse en un discreto segundo plano (a pesar de la fama de su padre) se sabe que Mónica, la primogénita, es licenciada y doctora en Psicología. A día de hoy, ejerce como lingüista en la Universidad de Edimburgo y trabaja también como investigadora. En el ámbito personal, es madre de un niño llamado Alejandro.

Por su parte, Ana sí que ha sido más visible públicamente. Es la única de sus hermanos que ha seguido los pasos de su padre en la magia. Tanto es así que, a día de hoy, es la directora de la Gran Escuela de Magia Ana Tamariz. Su padre formó parte de los profesores, algo que le ayudó a convertirse en toda una institución en la materia. Además, está casada con Manu Vera, otro conocido mago de nuestro país.

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Cuando su relación con Nirêlis terminó, Juan encontró de nuevo el amor de la mano de Consuelo Lorgia, la maga e ilusionista colombiana con la que ha compartido sus últimos años de vida. Junto a ella tuvo a sus dos hijos pequeños: Alicia y Juan Diego.

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La primera nació en 1986 en Barcelona y es pianista, compositora y cantante. Sin embargo, de Juan Diego apenas se conocen datos porque ha preferido mantenerse en un discreto segundo plano de cara a los medios.