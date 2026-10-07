Primer avance de ‘El exorcista: Martyrs’: Mike Flanagan dirige a Scarlett Johansson en una secuela en clave de thriller detectivesco

Mike Flanagan está de rigurosa actualidad. Hoy, el realizador estrena la nueva adaptación de Carrie en formato de serie para Prime Video y hace escasas horas, Universal Pictures ha lanzado el primer avance de El exorcista: Martyrs, la secuela del clásico de los 70 dirigido por William Friedkin. Una continuación que no tendrá en cuenta lo visto en El exorcista: Creyente, el filme de David Gordon Green de 2023 que fue vilipendiado por la crítica y un fracaso económico para un estudio que sólo en la adquisición de los derechos de la novela de William Peter Blatty, se había gastado 400 millones de dólares. Como ya nos tiene acostumbrados, Flanagan hace suyo el universo esotérico, presentándonos en este teaser una historia en clave de thriller liderada por Scarlett Johansson.

El anuncio viene acompañado de la fecha en la que podremos ver al completo el primer tráiler, el próximo viernes 9 de octubre. La pieza dura 15 segundos, pero a Flanagan le basta y le sobra para transmitir unas sensaciones inquietantes, a través de una atmósfera oscura y acompañada de imágenes asfixiantes. Johansson no es la única estrella del reparto; a la norteamericana le acompañan rostros como los nominados al Oscar, Diane Lane, Chiwetel Ejiofor y Laurence Fishburne. Además, el elenco cuenta con la presencia de John Leguizamo, Sasha Calle y la joven estrella de Hamnet, Jacobi Jupe.

Primer avance de ‘El exorcista: Martyrs’: un enfoque y visión nuevos en el universo esotérico

Mike Flanagan’s The Exorcist: Martyrs only in theaters March 12. Trailer out this Friday. https://t.co/KmzWwhUyyk — The Exorcist Martyrs (@exorcistmartyrs) October 7, 2026

Como bien demuestra el tono del material promocional, El exorcista: Martyrs representa una visión radical en unos tiempos donde parece inevitable caer en el reclamo del fandom, recuperando personajes y repitiendo las mismas historias. Sin embargo, simplemente hay que echar un vistazo a su premisa para entender el enfoque original y la nueva visión de Flanagan: la cinta se acerca más al espíritu de producciones como El silencio de los corderos que a trabajo primigenio de Friedkin.

Según las diferentes filtraciones, la trama de Martyrs seguirá a una detective (Johansson) que trece años atrás logró atrapar a un célebre y peligroso asesino en serie satánico (Leguizamo). Su aparente tranquilidad se trastoca cuando una nueva racha de asesinatos brutales vinculados directamente con aquel caso regresa para convertirlo todo en algo estrictamente personal: una fuerza demoníaca empieza a acechar al hijo de 12 años (Jacobi Jupe) de la agente de policía.

Parte de la idea nace de la trama de ‘El exorcista III’

Como bien ha confesado el propio Flanagan, Martyrs parte de la idea inicial de El exorcista III (1990), la cual bebe directamente de la novela de Blatty, ‘Legión’. Aunque el responsable de series como La maldición de Hill House o Misa de medianoche ha dejado claro que esto no es un reinicio ni un remake ni una secuela directa. La intención del cineasta es la de dejar bien claro que el público no va a ver una copia del trabajo de Friedkin, sino una trama nueva dentro del mismo universo.

El exorcista: Martyrs está programada para llegar a los cines el 12 de marzo del 2027.