El tiempo cambia por completo para el puente del Pilar: una vaguada con aire polar amenaza con traer frío y lluvias a España

El tiempo en España afronta un importante cambio de patrón durante los próximos días. Tras el episodio de lluvias y tormentas que está afectando a buena parte del país, una vaguada asociada a una masa de aire de origen polar avanzará hacia la península y provocará un descenso generalizado de las temperaturas. De cara al puente del Pilar, la situación todavía presenta incertidumbre, aunque todo apunta a un ambiente mucho más otoñal.

Una vaguada cambia el escenario

La situación atmosférica evolucionará rápidamente durante los próximos días. La previsión de la AEMET mantiene para esta semana un escenario de inestabilidad, con lluvias y chubascos que pueden afectar a numerosas zonas, especialmente al norte, áreas montañosas, la vertiente mediterránea y Baleares.

Después llegará uno de los elementos más destacados del cambio de tiempo, ya que una vaguada favorecerá la entrada de aire frío de origen polar. Andrea Danta, meteoróloga, señala precisamente esta evolución como una de las claves de la segunda semana de octubre. La posición definitiva de esta estructura será determinante para saber dónde se concentran las precipitaciones durante el puente.

Las temperaturas bajarán de forma notable

El descenso térmico ya comienza a ganar protagonismo. Las previsiones apuntan a una caída especialmente acusada en el norte peninsular, donde algunas zonas podrían perder varios grados en apenas unos días. En áreas del Cantábrico se esperan descensos importantes, mientras que el interior también registrará máximas más propias del otoño.

Las noches serán otro de los puntos destacados. Entre el viernes y el sábado podrían registrarse mínimas de entre 5 y 7 grados en algunas ciudades de Castilla y León y el norte de Castilla-La Mancha, mientras que amplias zonas del interior peninsular podrían bajar de los 10 grados. Madrid también podría notar claramente el cambio, especialmente durante las madrugadas.

¿Lloverá durante el puente del Pilar?

Aquí aparece la mayor incertidumbre. La AEMET prevé que la semana hasta el 12 de octubre siga marcada por la inestabilidad, pero advierte de que los detalles para el puente todavía pueden cambiar. La tendencia apunta a precipitaciones más probables en el norte, zonas montañosas, el Mediterráneo y Baleares, aunque no significa que vaya a llover de forma generalizada durante los cuatro días.

De hecho, otras previsiones apuntan a una posible mejoría coincidiendo con el fin de semana, con una disminución de las lluvias y una recuperación progresiva de las temperaturas. Por eso, a día de hoy, la fotografía más fiable es la de un cambio brusco hacia un ambiente más frío y otoñal, mientras que habrá que esperar a nuevas actualizaciones para determinar si el puente estará pasado por agua o permitirá disfrutar de unos días más estables.