Las Cabañuelas de Jorge Rey se adelantan a la AEMET y avisan de lo que llega en el puente del 12 de octubre: media España en alerta por lluvias

El Levante podría empezar el puente del 12 de octubre con tormentas, y el lunes festivo traería después una subida de los termómetros en el este peninsular. Así lo prevé Jorge Rey, el joven conocido en redes sociales por pronosticar el tiempo con las cabañuelas. Se trata de un método tradicional basado en la observación que no utilizan los servicios meteorológicos oficiales en sus predicciones.

Este año el Día de la Hispanidad cae en lunes y por eso muchas personas tendrán un fin de semana largo, del sábado 10 al lunes 12 de octubre, y están atentas a cómo evolucionará el tiempo durante esos días.

Un otoño que ha llegado con fuerza

La previsión llega en un momento complicado. En los últimos días, las lluvias intensas y las tormentas han causado daños en distintos puntos de España. Cataluña es la zona más afectada: el temporal ha dejado al menos dos fallecidos, y los servicios de emergencia han mantenido el dispositivo activo por el riesgo de nuevas inundaciones.

Tormentas en el Levante y fresco en el norte

Según Jorge Rey, el puente empezará con diferencias importantes entre unas regiones y otras. Para el sábado 10 y el domingo 11 prevé un panorama especialmente inestable en el Levante, donde podrían producirse «jornadas tormentosas».

En el norte peninsular la situación sería distinta. Allí espera temperaturas más bajas durante el fin de semana y la posibilidad de algunas lluvias débiles.

Aire africano para el lunes 12

El cambio más notable llegaría el lunes, la última jornada del puente. Jorge Rey sostiene que ese día una masa de aire procedente de África alcanzaría la Península y haría subir las temperaturas. Según su pronóstico, este ascenso se notaría sobre todo en el este de España. Allí el lunes sería más cálido que los días anteriores en buena parte del territorio, en contraste con la inestabilidad del fin de semana.

Después de esos días revueltos, las cabañuelas de Jorge Rey apuntan a una etapa más calmada. Según su interpretación, un nuevo anticiclón dominaría la recta final de octubre y devolvería la estabilidad a buena parte del país. El mes podría terminar, en sus palabras, con «un tiempo muy agradable de nuevo».

Hay que tener en cuenta que es un pronóstico a largo plazo que no se basa en los modelos numéricos con los que trabajan los servicios meteorológicos. Quien vaya a viajar durante el puente puede consultar las predicciones y los avisos que publica la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que se actualizan a medida que se acercan las fechas.