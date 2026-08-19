El emotivo mensaje de la hija de Juan Tamariz tras la muerte del mago: «Hoy despido a mi padre»

El pasado 18 de agosto, los medios de comunicación españoles se hicieron eco de una triste noticia. Tal y como fue confirmado, Juan Tamariz, el famoso ilusionista especializado en la cartomagia, ha fallecido a los 83 años. La encargada de compartir lo sucedido ha sido su hija, Ana Tamariz, a través de una publicación en su cuenta de Instagram. Y es que, para ella, no solo era su padre, también era su maestro y mejor amigo. Pues, él le transmitió la pasión y el amor por el mundo de la magia. De hecho, es la directora de La Gran Escuela de Magia «Ana Tamariz» desde 1988.

Posando junto a su padre, Ana Tamariz ha querido sincerarse en la publicación. «Con inmensa tristeza, hoy me despido de mi padre #JuanTamariz , una persona increíble, muy querida y admirada por todos. Agradecidísima por todo el amor que me dio y por todo el amor a la Magia que nos regaló», comenzó escribiendo. Y es que, ella creció rodeada de ilusionismo, magia, cartas y muchos trucos. «Su recuerdo y su inconmensurable obra estarán siempre con nosotros», ha confirmado. Una vida repleta de aventuras donde nunca faltó el humor.

Completamente agradecida por el apoyo que siempre le han transmitido a su padre, ha querido escribir unas palabras. «Gracias a todos los magos, amigos y familiares que le habéis acompañado a lo largo de toda su vida ¡hasta el último día!», dijo en el comunicado. «Mi agradecimiento también a la residencia Ballesol, a los hospitales Clínico y Cruz Roja y a los chicos de las ambulancias, todos con un corazón enorme», ha concluido.

Como era de esperar, las reacciones a la muerte del gran mago no han tardado en surgir. Y es que, todo el mundo ha demostrado su pesar ante su partida. El trabajo de Juan Tamariz no se limitó solo a sus apariciones en los escenarios y la televisión. El madrileño también plasmó su arte en libros dedicados al mundo del ilusionismo, entre ellos Magia en el bar y La vía mágica, obras que contribuyeron a consolidar su legado.

Reacciones al fallecimiento de Juan Tamariz

La noticia de la muerte del ilusionista ha causado una gran conmoción en todos aquellos que lo conocieron, pero también en sus admiradores. Algunos nombres conocidos de nuestro país han acudido a las redes sociales para mostrar su más sentido pésame. «No conozco a NADIE que conociese al gran Juan Tamariz y no le hiciese sonreír (a veces solo con pensar en el). Su humor y su magia nos conquistaron. Un abrazo a su familia y un recuerdo mágico de todos los fans que deja en este lado del escenario», escribió Santiago Segura en su cuenta de X.

«El hombre que mejor tocó el violín sin violín. El hombre que nos embobó con sus trucos, con su humor, con sus gritos. Cuando salía en la tele, en casa se paraba todo. Nos parábamos todos. Y era un momentazo. Gracias Juan Tamariz por hacernos tan felices», comentó Jordi Évole. «Hoy toca decir CHAN TATACHAN muy fuerte… Se ha ido un grande! Gracias por tanto Don Juan Tamariz», escribió José Corbacho en la misma red social.