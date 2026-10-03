Sale a la luz toda la verdad sobre la ruptura de Channing Tatum y Zoë Kravitz

Durante los últimos días, el nombre de Channing Tatum ha estado acaparando numerosos titulares en todo el mundo. Aunque nada ha sido confirmado de manera oficial, en el mundo de las redes sociales se ha acusado al actor de tener una cuenta falsa en la plataforma de Instagram con el objetivo de escribir malos comentarios a Zoë Kravitz, que fue su pareja sentimental durante 3 años. Además, dicha cuenta acostumbra a alabar todos los actos del artista, señalándolo como un gran profesional y personal. Pero, ¿cómo sabe la gente que es él bajo un perfil falso?

Al parecer, y recordamos que nada ha sido confirmado, el propio Channing Tatum seguía esta cuenta y este perfil, el cual le sigue solamente a él. Una situación que se ha producido, al menos, hasta que estalló la polémica. Pues, el artista ya dejó de seguir a @bidness_nonya. En los comentarios realizados por esta cuenta, se criticaba mucho a Zoë Kravitz, que actualmente está acaparando muchas portadas al ser la nueva pareja de Harry Styles. Una relación que no pasa desapercibida para los paparazis y que ninguno de los dos esconde. De hecho, la actriz está acudiendo a casi todos los conciertos que está dando el británico en su gira.

La verdad sobre la ruptura de Channing Tatum y Zoë Kravitz

Channing Tatum, por su parte, ya ha negado que sea él la persona que está gestionando la cuenta de @bidness_nonya. Pero, dados estos comentarios, el mundo se está haciendo la misma pregunta. ¿Por qué Channing Tatum y Zoë Kravitz rompieron su noviazgo? Y es que, recordemos, la pareja era una de las más asentadas y populares del momento.

Hace unos años, cuando se reveló que la pareja había decidido separarse, el asombro fue máximo, pero fuentes cercanas llegaron a indicar que los actores no estaban en la misma página y que se fueron separando poco a poco. Una situación que les llevó a casi no tener contacto. Y es que, en Hollywood, es complicado tener un romance cuando ambos involucrados tienen agendas tan apretadas.

El motivo oficial de la ruptura fueron las agendas de los actores, pero cabe recordar que se llegaron a comprometer. Un matrimonio que nunca se llevó a cabo. Y es que la ruptura entre la pareja fue tan abrupta que, a día de hoy, sigue dando que hablar. Eso sí, sea como sea, lo que está claro es que la actriz no se ha cerrado al amor. Pues, ahora y a poco menos de un año de comenzar el noviazgo, está comprometida con Harry Styles, quien arrasa con su música y realiza conciertos en todo el mundo. Veremos si al final ellos sí logran pasar por el altar.