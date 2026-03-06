Harry Styles regresa a la música y estrena su nuevo álbum: ‘Kiss All the Time. Disco, Occasionally’

Prometió que volvería cuando fuera el momento correcto, y así ha sido. Después de 4 años del lanzamiento de su último proyecto discográfico, Harry’s House, el artista británico ha regresado. Harry Styles está de vuelta en el panorama musical y lo está haciendo de la mejor manera que sabe hacer: con nueva música. De esta manera, presentado bajo el título de Kiss All the Time. Disco, Occasionally, el cantante ha dado la bienvenida a su nueva era musical. Una etapa artística mucho más madura, divertida, juguetona y, sobre todo, bailable. Y es que, no ha sido poco el tiempo de espera. Pero, podríamos decir que ha merecido la pena.

Al igual que con sus anteriores proyectos discográficos, Kiss All the Time. Disco, Occasionally ha llegado al mundo a la medianoche de cada país. Un estreno muy esperado que ha mantenido la emoción y la ilusión de sus fans en todo momento. De hecho, este 6 de marzo ya ha sido marcado en el calendario harrie como un día muy importante. Pues, tras años pidiéndole al británico su regreso, por fin ya hay un nuevo álbum. «Todo está allí esperándote», escribió Harry Styles en sus redes sociales. Unas palabras con las que ha querido dejar claro que, las 12 canciones que componen el disco, ya son de uso y disfrute de todo aquel que quiera escucharlo.

‘Kiss All the Time. Disco, Occasionally’, el trabajo perfecto para un regreso muy esperado

El cuarto proyecto discográfico de Harry Styles como artista en solitario ha sido presentado de manera oficial y el recibimiento no ha podido ser mejor. El cantante ha querido dar inicio a esta nueva travesía musical de la mano de Aperture, una canción de cinco minutos de duración y que lanzó como single del disco. Tras ella, las melodías han continuado sorprendiendo a todos con American Girls, Ready, Steady, Go!, Are you Listening Yet? y Taste Back.

El artista se ha adentrado en nuevos registros sin abandonar su particular esencia pop. Y es que, ya lo avisó, asistir al concierto de LCD Soundsystem le ayudó a saber qué quería para su nueva era musical. Una inspiración del álbum que, según contó él mismo en la BBC Radio 1, nació en Madrid. Afortunados nos sentimos, pero agradecidos continuamos de escuchar canciones tan bailables como Dance No More y Pop.

Eso sí, aunque Kiss All the Time. Disco, Occasionally es diferente a Harry’s House, el británico sigue brillando con sus letras. El mundo se ha rendido a sus pies cuando temas como Coming Up Roses, Carla’s Song y Paint By Numbers se han presentado. Al ritmo de violines y acordes propios de baladas, el intérprete, de 32 años, ha sacado su lado más romántico. Un digno caballero británico, también atrevido y disfrutón, que invita a bailar a todos y a despejar la mente durante 42 minutos.

El álbum concluye su viaje con Carla’s Song, anteriormente citada. Styles ha elegido este sencillo como cierre para el disco de manera muy acertada e inteligente. A través de sus versos, el cantante intenta transmitir un mensaje de ánimo, optimismo y autoconocimiento. «It’s all waiting there for you», recuerda. Palabras que empleó para anunciar que el disco ya estaba disponible. Todo muy bien medido. Así pues, el joven invita al oyente a abrazar lo desconocido con confianza y curiosidad. Recuerda el poder transformador de la música. Sin lugar a dudas, un nuevo trabajo con el que Harry Styles ha vuelto a demostrar por qué es uno de los artistas más escuchados y seguidos a nivel mundial.