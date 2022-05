Harry Styles estrena ‘Harry’s House’, su esperado álbum

Casi tres años han pasado, pero la espera oficialmente ha culminado. Harry Styles volvía a convertirse en tendencia en redes sociales tras publicar su nuevo proyecto discográfico. Un nuevo trabajo, el tercero como solista, que ha sido presentado al mundo bajo el título de ‘Harry’s House’.

Un lanzamiento que ha sido estrenado en la medianoche de cada país y que ha convertido al artista británico en tendencia en redes sociales durante horas a nivel global. Una prueba más de lo mucho que el público ansiaba poder escuchar los nuevos temas del intérprete de ‘Sing of the times’.

Tomando el relevo de ‘Fine Line’, que vio la luz en diciembre de 2019, ‘Harry’s House’ es un álbum donde Harry Styles ha vuelto a jugar con los sonidos y las melodías, creando con ello temas de lo más ingeniosos y atrapantes. Compuesto por un total de 13 canciones, el disco da el pistoletazo de salida con el tema ‘Music for a sushi restaurant’, un sencillo con un ritmo de lo más pegadizo que te anima a disfrutar de la aventura melódica que continua tras su aparición.

Un total de 41 minutos de deleite musical que cuenta en su tracklist con canciones presentadas como ‘Grapejuice’, ‘Little Freak’, ‘Cinema’, ‘Satellite’ y su reciente hit musical, ‘As It Was’, entre otras. Todo ello sumado a los adelantos que ya presentó durante su presentación en el festival de Coachella, ‘Boyfriends’ y ‘Late Night Talking’.

Un trabajo que cierra con broche de oro con la canción ‘Love of my life’, pieza que pone punto final al álbum junto a una relajante melodía de un piano. Un estreno que, como no podía ser de otra manera, ha sido recibido con los brazos abiertos por todos sus fans y con el que Harry Styles ha vuelto a demostrar el por qué es uno de los artistas masculinos más escuchados y seguidos a nivel mundial.