Giro en los aviones a partir del 1 de octubre: no podrás subir con ésto en tu maleta

Millones de personas alrededor del mundo viajan a diario en avión, quienes deben prestar atención a las políticas de las aerolíneas sobre las medidas del equipaje de mano y los elementos permitidos a bordo. En plena era digital, muchos pasajeros dependen de sus dispositivos móviles para trabajar o entretenerse durante el viaje. Sin embargo, a partir del 1 de octubre lo tendrán un poco más difícil, ya que Emirates prohibirá el uso de baterías externas en todos sus aviones.

Hasta ahora, era habitual ver a pasajeros con cargadores portátiles conectados a sus dispositivos durante el vuelo para no quedarse sin batería. Sin embargo, con la nueva medida, aunque podrán llevar cargadores portátiles de menos de 100 vatios-hora, no podrán utilizarlos durante el vuelo. Esto incluye tanto la carga de dispositivos con la batería externa como con la fuente de alimentación del avión.

Prohibición en los aviones a partir del 1 de octubre

Emirate ha tomado esta decisión por la seguridad tanto de los pasajeros como de la tripulación. En los últimos años, ha aumentado notablemente el uso de batería externas en los aviones, y con ello también se ha incrementado el número de incidentes relacionados con ellas.

Los cargadores portátiles utilizan baterías de iones de litio o de polímero de litio, que contienen electrolitos químicos en solución. Por lo general, siempre y cuando se utilicen correctamente, son seguras, pero, si se sobrecargan, se dañan o se manipulan de forma inadecuada, pueden presentar riesgos significativos.

Los incidentes más graves incluyen incendios, explosiones o la liberación de gases tóxicos, lo cual puede resultar muy peligroso dentro de un avión. La compañía reitera que «la seguridad es uno de sus valores fundamentales», por lo que ha decidido prohibir el uso de baterías externas en todos sus aviones desde el 1 de octubre.

«Está prohibido el uso de baterías externas para cargar cualquier dispositivo electrónico durante el vuelo, así como la carga de la propia batería usando la energía del avión. Se considera batería externa cualquier dispositivo cuya función principal sea alimentar o recargar otros equipos electrónicos. Cada pasajero puede llevar una batería externa con una capacidad máxima de 100 vatios-hora, siempre que la batería tenga claramente indicada su capacidad. Estas baterías solo se permiten en el equipaje de mano, no se pueden facturar. A bordo, no se deben colocar en el compartimento superior; deben guardarse de forma segura en el bolsillo del asiento o debajo del asiento delantero».

Maletas inteligentes

«Se permiten las maletas inteligentes en cabina si la batería es extraíble y si su tamaño y peso se encuentran dentro de los límites para equipaje de mano. La batería puede permanecer instalada siempre y cuando la maleta inteligente esté completamente apagada y no se utilice ni se cargue durante el vuelo. Se permiten las maletas inteligentes como equipaje facturado si la batería se retira y se lleva en la cabina. Si la maleta inteligente excede los límites de tamaño o peso del equipaje para su ruta, o la batería no es extraíble, no puede transportarse en un vuelo de Emirates. Lo anterior no incluye las maletas inteligentes convertibles en vehículos motorizados para el transporte», detalla Emirates en su web.

Otros elementos prohibidos

Viajar en avión requiere ciertas precauciones sobre lo que está permitido y lo que no a bordo. Las aerolíneas y las autoridades de aviación civil establecen normas estrictas para garantizar la seguridad de los pasajeros y la tripulación.

Uno de los objetos más evidentes que no se pueden llevar a bordo son las armas de fuego, como pistolas, rifles o escopetas. De la misma manera, cuchillos, navajas, tijeras con hojas largas, cortaúñas grandes o cualquier objeto que pueda considerarse cortante no está permitido en el equipaje de mano.

Por otro lado, cualquier material que pueda ser inflamable o explosivo está estrictamente prohibido en los vuelos, ya que stas sustancias representan un riesgo enorme debido a los cambios de presión y temperatura en la cabina.

Por otro lado, muchos pasajeros desconocen que no se pueden llevar en cabina ciertos artículos deportivos, como bates de béisbol, palos de golf, bastones de senderismo con punta metálica… Algunos de estos objetos se pueden transportar en equipaje facturado siguiendo las normas de la aerolínea, pero nunca en el equipaje de mano.

Los productos químicos peligrosos, tóxicos o corrosivos también están prohibidos en vuelos comerciales. Esto incluye ácidos, lejía, productos de limpieza concentrados, tintes fuertes o sustancias radioactivas. El motivo es obvio: cualquier fuga o derrame en la cabina puede afectar la seguridad del vuelo.

En definitiva, viajar en avión implica conocer cuáles son los objetos que están prohibidos a bordo para proteger la seguridad de todos los pasajeros y la tripulación. Cada una de las restricción busca garantizar un vuelo tranquilo y seguro. Por lo tanto, es esencial informarse con antelación sobre las normas de la aerolínea, como la prohibición de Emirates de utilizar baterías externas a bordo a partir del 1 de octubre.