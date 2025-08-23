1-1. El Mallorca salva un punto milagroso sobre la bocina

El Mallorca salva un punto milagroso sobre la bocina gracias a un gol del lateral mallorquín Mateu Morey que evita su segunda derrota consecutiva en Son Moix. Al equipo le falta muchísima pólvora arriba y lo puso en evidencia en un partido en el que no le valió de nada dominar porque fue incapaz de crear peligro. Su rival, con muy poco, estuvo a un paso de llevarse el máximo premio posible, Con ocho días de margen para que se cierre el mercado, Ortells haría bien en fichar gol porque, en caso contrario, la temporada va a ser complicada.

Mallorca y Celta se acorazaron en el arranque para proteger el cero en su portería tras las derrotas sufridas en la primera jornada, pero a medida que el partido fue avanzando los de Arrasate empezaron a crecer y suyas acabarían siendo las mejores ocasiones del acto inicial salvo, por supuesto, la que derivó en el 0-1, fruto de un gran pase de Sotelo hacia Rueda, que aprovechó la salida precipitada de Leo Román para picarle por encima el balón.

Antes de eso, y con el único paréntesis de un disparo lejano de Ilaix que Leo mandó a la esquina, había sido el Mallorca el que había merecido el gol. Asano a los 26 minutos y, sobre todo, Mateo Joseph a los 33, llegaron con peligro ante el meta rumano Radu, pero no acertaron con la portería. Y el equipo acabó pagándolo caro, viéndose obligado a marcharse al descanso por debajo en el marcador.

Arrasate agitó la coctelera en la segunda parte dando entrada a Kumbulla y pasando a jugar con tres centrales para darle más profundidad en los carriles a Mateu Morey y Mojica, pero el equipo no creó su primera oportunidad hasta los 68 minutos en un disparo muy lejano de Pablo Torre que Radu envió a la esquina, tan sólo segundos más tarde de que Dani Rodríguez, Marc Doménech y Abdón se hubieran incorporado al partido.

Todo parecía perdido porque no había ni sensación de peligro ante la meta de Radu, pero el destino fue generoso con el Mallorca. A los 87 minutos Marc Doménech peleó un balón que parecía perdido y su centro al área acabó desviado por la defensa del Celta a los pies de Mateu Morey, que solo en el área marcó el gol del empate para darle al equipo un punto con el que ya nadie contaba.

Mallorca: Leo Román (1), Mateu Morey (1), Valjent (1), Raíllo (2), Mojica (1), Omar Mascarell (1), Antonio Sánchez (1), Sergi Darder (1), Pablo Torre (1), Asano (2) y Mateo Joseph (1). Kumbulla (1) por Antonio Sánchez (46′), Abdón (1) por Mateo Joseph (67′), Marc Doménech (1) por Asano (67′), Dani Rodríguez (1) por Mascarell (67′), Jan Salas (1) por Pablo Torre (81′)

Celta: Radu (1), Manuel Fernández (1), Carlos Domínguez (1), Marcos Alonso (1), Rueda (1), Sotelo (2), Ilaix (2), Carreira (1), Aspas (1), Pablo Durán (1) y Jutglà (1). Willot (1) por Aspas (63′), Javi Rodríguez (1) por Manuel Fernández (63′), Borja Iglesias (1) por Jutglà (73′), Fran Beltrán (1) por Sotelo (73′), Brian Zaragoza (1) por Pablo Durán (90′)

Árbitro: Guzmán Mansilla (1). TA Antonio Sánchez, Asano, Omar Mascarell, Sotelo, Carlos Domínguez, Aspas

Goles: 0-1. Min.37: Rueda; 1-1. Min.87: Mateu Morey

Incidencias: 16.274 espectadores en Son Moix.