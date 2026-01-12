La llegada al barrio de dos famosos pedófilos venezolanos ha caldeado los ánimos de los vecinos del barrio de Somorrostro en San Fernando de Henares (Madrid). Según los vecinos, los pedófilos «graban vídeos de nuestros hijos, les hacen fotos y las cuelgan en redes». Identificados y vigilados por sus propios vecinos, los pedófilos y hermanos, Rebecca y Francisco García, fueron detenidos en mayo de 2024 por la Policía Nacional y tras pasar por una temporada de prisión provisional, están en libertad mientras se tramita su extradición a Venezuela.

«Como muchos de los vecinos ya sabéis, se ha descubierto en nuestra comunidad la presencia de dos hermanos que se dedican a acosar y sacar foto a los niños para luego subirlas a las redes sociales plagadas de fotos con sustancias ilegales y símbolos de pedofilia», cuentan los carteles que algunos vecinos anónimos han fijado en los portales del barrio.

«Tienen antecedentes penales y una solicitud de extradición vigente emitida por las autoridades venezolanas por difundir material pornográfico infantil…tengan mucho cuidado y vigilen a los niños y denuncien de inmediato a la Policía si los ven acercándose a ellos». En realidad, la Fiscalía de Venezuela acusa de más delitos a los dos hermanos, como exhibición de pornografía de niños y adolescentes, asociación ilícita, amenazas y acoso sexual, durante más de siete años a niños y jóvenes en su país.

Los vecinos se han puesto en contacto con la Policía Nacional, que tiene constancia de la presencia de los dos pedófilos en San Fernando de Henares y pide tranquilidad a los afectados.

Los hermanos pedófilos de Caracas

La Fiscalía venezolana sostiene que los hermanos García se dedicaron por más de 7 años a acosar y hostigar a mujeres y niños, causando terror y zozobra en las víctimas, añadiendo que son sospechosos de promoción o incitación al odio y exhibición de pornografía de niños», entre otros delitos por los que Rebecca García podría pagar hasta 30 años de cárcel y su hermano otros 15.

La Fiscalía indicó en su día que ambos hermanos, que estuvieron internados en una clínica psiquiátrica en Caracas y diagnosticados con «trastorno límite de personalidad, trastorno mental por consumo de sustancias psicoactivas y psicopatía aguda».

Buscados por la justicia de su país, los dos hermanos pedófilos se refugiaron en España hasta que en mayo de 2024 fueron detenidos. Sobre ellos pesaba una alerta roja de Interpol.

En libertad pendientes de extradición

Los hermanos García fueron arrestados en Alcobendas (Madrid), días después de ser identificados, debido a la que la Fiscalía de Venezuela no había dictado la petición de arresto para ambos.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno envió a los hermanos venezolanos a prisión provisional, donde tras tras una breve estancia salieron en libertad mientras se resuelve su extradición a Venezuela.

El caso está dejando en evidencia a las autoridades venezolanas, acusadas por las víctimas de no hacer absolutamente nada ante las reiteradas denuncias y peticiones de ayuda a la Policía y los jueces de ese país latinoamericano.

Las víctimas denuncian a las autoridades venezolanas por inacción tras haber recibido cientos de llamadas y un número similar de mensajes de la presunta acosadora, además de pintadas en las puertas de sus domicilios, sin que la Policía hiciera nada por investigarlo.

A las denuncias contra Rebeca también se han añadido otras que señalan a su hermano, Francisco García, por fotografiar a niños en baños y aseos, cuyas imágenes luego sube a sus redes sociales.