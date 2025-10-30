La Operación Peluche puesta en marcha por el Grupo de Fugitivos de la Policía Nacional se ha saldado con la detención de un total de 35 pederastas , la mayoría extranjeros que se ocultaban en España para huir de la Justicia de sus respectivos países ya que estaban acusados y buscados por delitos graves de violación y abusos sexuales a menores. Tres de los detenidos son pederastas españoles que se escondían en el extranjero.

Desde septiembre de 2024 los agentes del Grupo de Fugitivos han ido localizando y deteniendo uno por uno a los 35 pederastas que se escondían en Madrid, Barcelona o Alicante y también a un violador alemán escondido en una comuna hippie de Granada.

Los dos últimos pederastas extranjeros en caer en manos de la Policía Nacional han sido dos agresores sexuales de Perú y Costa Rica, detenidos en las localidades madrileñas de Aranjuez y Fuenlabrada.

El pederasta de Perú

En el caso del pederasta de Perú, el delincuente había contactado con una víctima menor de edad a través de una red social y, tras asegurase de que estaba sola, accedía a su casa por una vivienda contigua. Durante sus visitas se fue ganando su confianza viendo películas y regalándole dulces, hasta que un día el agresor la llevó a su dormitorio donde la violó por primera vez. Sus agresiones pasaron a ser recurrentes y llegaba incluso a grabarlas con su móvil.

La pareja del fugitivo descubrió esas imágenes e identificó a la menor. A finales de septiembre la Policía recibió solicitud de búsqueda y detención del reclamado por parte de Interpol, logrando su localización y arresto el pasado día 10 en la localidad madrileña de Fuenlabrada.

El pederasta de Costa Rica

El otro pederasta que se ocultaba en España esta acusado de aprovechar la situación de vulnerabilidad de la menor en un bar de la ciudad de Colón de Costa Rica, establecimiento en el que le pagó varias consumiciones alcohólicas y, aprovechando su estado de embriaguez, la trasladó hasta un motel de la localidad de San Antonio de Belén.

Una vez llegaron a la habitación del establecimiento hotelero, el agresor se valió de su superioridad física para forzarla, algo que dejó en estado de shock a la menor quien, a pesar de resistirse, fue agredida sexualmente.

Los agentes, tras recibir solicitud de Interpol para la detención del fugitivo, pusieron en marcha un dispositivo policial que, después de arduas labores de investigación, culminó con la localización y detención de este varón en la localidad madrileña de Aranjuez el pasado día 14.

Violador alemán en una comuna ‘hippie’

Además de estas últimas detenciones, la Policía Nacional ha informado de una investigación ajena al operativo Peluche que ha permitido el arresto, este miércoles, en la provincia de Granada, de un fugitivo alemán reclamado en su país por agresión sexual y lesiones agravadas.

El reclamado, condenado a seis años de prisión por los hechos cometidos en julio de 2022 en Varel (Alemania), forzó a una mujer a mantener relaciones sexuales. Además ató a la víctima con unas esposas mientras la estrangulaba sin llegar a causarle la muerte, pero provocándole lesiones graves.

Tras conocer su huida, y su posible ocultación en España, los agentes centraron al fugitivo en la provincia de Granada donde podría residir en una comuna hippie ubicada en una zona remota boscosa con un único acceso por un camino transitable solo a pie, donde pasaba desapercibido.