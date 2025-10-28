En un ejercicio de responsabilidad, el abogado de los familiares de las niñas presuntamente violadas por el Pelicot español ha escrito formalmente a la Audiencia Provincial de Madrid advirtiendo de que los familiares de las víctimas podrían vengarse del presunto autor de las violaciones durante las sesiones del juicio. Quieren verle muerto.

El acusado está en libertad bajo fianza, mientras acude a las sesiones del juicio en las que se le acusa de las violaciones de las niñas. Según fuentes de la Audiencia de Madrid, el letrado ha pedido por escrito a la Sala que se refuercen las medidas policiales para evitar cualquier incidencia grave dentro o fuera de la Audiencia Provincial de Madrid.

Las fuentes confirman que el letrado Alberto Martín advierte que los allegados y familiares de las tres niñas presuntas víctimas de las violaciones del acusado y de su amigo están bajo una situación emocional muy fuerte y difícil de controlar.

«Inexplicable que el acusado esté libre»

Igualmente, el letrado traslada en su escrito a la Audiencia que está muy preocupado por la integridad física del acusado, que «inexplicablemente se encuentra en libertad a pesar de la gravedad de los hechos que se juzgan».

Por este motivo, porque el letrado teme la venganza de sus clientes en caso de cruzarse con el acusado fuera o dentro de la Audiencia, pide por escrito que se refuerce la vigilancia policial en el interior y en las cercanías de la sede judicial.

Fuentes cercanas al caso creen que los familiares desean la muerte del acusado y que, en caso de encontrárselo durante la celebración del juicio, no podrían controlarse. Algo que ha estado a punto de suceder en vistas anteriores al juicio oral.

Piden 72 años al acusado de las violaciones

La acusación particular solicita 72 años de cárcel para Antonio A. V. , un vecino del pueblo de Serranillos del Valle (Madrid), por agredir sexualmente a las tres nietas de su pareja que entonces tenían 7, 9 y 12 años, con la participación de al menos otro acusado, amigo suyo, para el que piden 19 años de prisión, y otros hombres sin identificar a los que también ofrecía a las menores.

Desde el año 2020 hasta el 2022, el acusado supuestamente agredió a las niñas en la piscina de su domicilio o en la propia vivienda. Según el testimonio de las menores, las agresiones sexuales también las cometía en lugares públicos como el skatepark del pueblo. «Estos sucesos se produjeron en varias ocasiones de forma continuada por parte del acusado, en decenas de ocasiones», explica el escrito de acusación al que ha tenido acceso OKDIARIO.