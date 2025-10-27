El juicio contra el Pelicot español, en referencia al conocido violador francés, por drogas y violar a las tres nietas de su pareja, ha arrancado con la visión de las grabaciones de las declaraciones de las menores. En ellas, las niñas han contado que el acusado las drogaba y vestía de conejitos y enfermeras antes de agredirlas sexualmente.

Los hechos los cometía presuntamente de forma continuada con un amigo desde finales de 2020 hasta agosto de 2022, según consta en los escritos de acusación particular y de la Fiscalía. Las niñas tenían entonces 6, 8 y 10 años.

Tal y como hacía el violador francés Dominique Pelicot, su homólogo español Antonio A., está acusado de ofrecer a las niñas a otros hombres para violar y abusar de las menores. Junto Antonio A. se sienta en el banquillo su amigo Fernando, acusado agredir a una de las niñas y para el que se piden 19 años de cárcel.

Las declaraciones de las víctimas

En este arranque del juicio, la Sala ha mostrado las grabaciones de la prueba preconstituida realizada en los juzgados a las niñas. La prueba preconstituida es una prueba practicada antes del juicio oral con todas las garantías procesales y se usa para evitar que los menores tengan que revivir los hechos durante el juicio lo que podría perjudicar a la víctima o comprometer la pureza de su testimonio.

En esas declaraciones, las víctimas han contado que las violaciones se producían a diario y que el acusado de violar a las niñas les obligaba a tomar zumos rosas que «sabían fatal».

Las víctimas narran que en ocasiones el Pelicot español las disfrazaba de conejo o de enfermeras y que les suministraba pastillas blancas que hacían que luego no se acordaran de nada de lo que había sucedido.

19 años para el amigo por violar a una niña

El fiscal solicita para Antonio A. V. un total de 70 años de cárcel. Una petición que la acusación particular eleva a 72 años, como ha adelantado OKDIARIO. Para el segundo acusado, el fiscal solicita trece años de prisión y las familias hasta 19 años.

El juicio se prolongará hasta el próximo jueves y mañana está previsto que declare la madre de las víctimas. Los procesados declararán al final de la vista oral a petición de sus abogados.