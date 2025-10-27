El llamado Pelicot español, en referencia al famoso violador francés, se sienta este lunes en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid acusado de drogar y violar a tres menores de edad durante dos años. La acusación particular solicita 72 años de cárcel para Antonio A. V. , un vecino del pueblo de Serranillos del Valle (Madrid) por agredir sexualmente a las tres nietas de su pareja que entonces tenían 7, 9 y 12 años, con la participación de al menos otro acusado amigo suyo para el que piden 19 años de prisión y otros hombres sin identificar a los que también ofrecía a las menores.

Desde el año 2020 hasta el 2022, el acusado supuestamente agredió a las niñas en la piscina de su domicilio o en la propia vivienda. Según el testimonio de las menores, las agresiones sexuales también las cometía en lugares públicos como el skatepark del pueblo. «Estos sucesos se produjeron en varias ocasiones de forma continuada por parte del acusado, en decenas de ocasiones», explica el escrito de acusación al que ha tenido acceso OKDIARIO.

El sujeto, presuntamente, llegaba hasta tal punto de depravación que llegó a ofrecerle las menores a un amigo. El supuesto violador cometía las agresiones a las menores delante de sus hermanas. Antes, y según el relato de la acusación: «Les dispensaba bebidas con apariencia de zumos o batidos que contenían drogas tóxicas para anular cualquier resistencia por parte de las víctimas».

«Nos obligó a beber antes de…»

«Nos obligaba a beber batidos con un sabor extraño que nos dejaban mareadas antes de hacernos cosas», relataron las víctimas a los psicólogos judiciales. Las acusaciones creen que el acusado las drogaba con tranquilizantes para agredir a las menores, que quedaban así con su capacidad de reacción mermada. El infierno de las tres niñas se prolongó al menos desde el año 2020 hasta el 2022, y no se descarta que existan más víctimas del presunto violador.

Respecto a la mayor de las menores, «el acusado de forma habitual y continuada cometió al menos diferentes actos de contenido sexual consistentes en besos, tocamientos de sus partes íntimas, masturbación delante de la misma, y relaciones sexuales con penetración».

Uno de los ejemplos que enumera la acusación particular tuvo lugar en el verano del año 2022. «Encontrándose el acusado Antonio con la menor en la piscina de su domicilio en la localidad madrileña de Serranillos del Valle, comenzó a tocarla y desnudarla». No paró ahí el violador que, con cada hecho, crecía la intensidad de la violencia sexual sobre las menores y la frecuencia de sus ataques.

Amenazaba a las menores

Los actos repugnantes del acusado incluían también, siempre según la acusación particular, otros delitos como coacciones o amenazas para evitar que las niñas le delataran: «El acusado coaccionó, amedrentó y amenazó a las menores de forma permanente y continuada, prevaliéndose de una posición de superioridad, indicándoles que si se lo contaban a sus padres, les iba a hacer lo mismo a sus hermanas, por lo que las menores atemorizadas accedieron a sus pretensiones sin contarle nada a sus padres, ni familiares».

El despacho Abogados Madrid 3.000 que representa a las víctimas pide que se condene a un total de 72 años de cárcel al llamado Pelicot español por los delitos de agresión sexual, abusos sexuales, coacciones y delitos de amenazas sobre las tres menores de 12 años.

Respecto al otro hombre, el amigo del acusado que también participó en los hechos supuestamente, la acusación particular pide que la Audiencia Provincial de Madrid le condene a un total de 19 años de prisión. Le acusan de tres delitos de exhibicionismo con las niñas, a razón de 6 años de cárcel por cada uno, además de otro delito de abuso sexual penado con un año de cárcel.

El veterano letrado Alberto Martín no duda de que el acusado haya cometido los mismos delitos, violar a otras menores de edad e incluso a mujeres adultas: «Para nosotros es sin duda uno de los casos más duros y desagradables que nos ha llegado al despacho en décadas de ejercicio, es un poco el caso Pelicot de España, agrediendo sexualmente a las víctimas, durante años y sin violencia, usando productos, medicamentos o tranquilizantes, seguramente para doblegar su voluntad».