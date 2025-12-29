Cuando llega la temporada de playa, muchos propietarios de mascotas desconocen que uno de los mayores peligros para tu perro no está en el sol o el calor, sino en el propio océano.

La popular especialista María Vetican ha lanzado una alerta a través de sus canales de comunicación para concienciar sobre la intoxicación por agua salada, una emergencia médica que puede pasar desapercibida hasta que es demasiado tarde.

Por qué el agua salada es una «amenaza silenciosa»

A diferencia de los humanos, el organismo de un perro no está diseñado para procesar las altísimas concentraciones de cloruro de sodio presentes en el mar. Cuando un perro ingiere esta agua, ya sea bebiendo directamente o de forma accidental mientras juega con una pelota empapada, se produce un desequilibrio electrolítico severo.

El mecanismo de riesgo: el exceso de sal en el sistema obliga al cuerpo a extraer agua de las células para intentar diluirla. Esto provoca una deshidratación celular extrema que afecta principalmente al cerebro, pudiendo causar daños irreversibles o incluso la muerte en cuestión de horas.

Síntomas de alerta: ¿cómo saber si tu mascota está en peligro?

La veterinaria destaca que los dueños deben estar extremadamente atentos a cualquier cambio de comportamiento tras un día de playa. Los signos de una intoxicación por sodio incluyen:

Vómitos y diarrea explosiva : a menudo son el primer mecanismo de defensa del cuerpo.

: a menudo son el primer mecanismo de defensa del cuerpo. Letargo y debilidad : el perro se muestra inusualmente cansado o apático.

: el perro se muestra inusualmente cansado o apático. Alteraciones neurológicas : incoordinación al caminar (ataxia), temblores musculares o, en casos graves, convulsiones.

: incoordinación al caminar (ataxia), temblores musculares o, en casos graves, convulsiones. Sed excesiva: un intento desesperado del animal por compensar la deshidratación.

El error común que debes evitar

María Vetican hace hincapié en una advertencia crucial: nunca intentes forzar a tu perro a beber grandes cantidades de agua dulce de golpe si sospechas que ha ingerido agua de mar. Introducir líquidos de forma masiva y rápida puede empeorar el edema cerebral debido al cambio brusco de presión osmótica.

La recomendación profesional es ofrecer agua limpia en pequeñas dosis frecuentes y, ante la mínima duda o presencia de síntomas, acudir de inmediato a un centro de urgencias veterinarias. La rapidez en el tratamiento intravenoso es, en la mayoría de los casos, la única diferencia entre un susto y un desenlace fatal.