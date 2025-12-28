Tu mascota no te sigue a todos lados porque te quiere: una experta revela el verdadero motivo y no es como esperabas

Los perros son, sin duda, una de las mascotas más queridas en todo el mundo. Sin embargo, no todos los comportamientos que parecen demostrar afecto necesariamente lo reflejan. Uno de los gestos que más observan y valoran los propietarios de perros es el hecho de que estos les sigan por toda la casa. Según la entrenadora Stella Rigaki esta conducta no siempre está relacionada con el amor y la lealtad; en ocasiones, puede tener un trasfondo distinto, relacionado con ansiedad y dependencia.

«Una cosa de la que hablan muchos dueños es que, desde el momento en que llegan a casa, su perro está «pegado» a ellos: sentado junto a ellos o siguiéndolos a donde quiera que vayan. Y piensan que este comportamiento demuestra cuánto los quiere», explica Rigaki. Pero, si el animal muestra nerviosismo o es incapaz de relajarse, esto podría ser una señal de alerta.

¿Por qué tu mascota te sigue por toda la casa?

Este tipo de conducta, que muchos interpretan como signo de amor, lealtad y cariño, puede tener varias causas. La primera y más frecuente es la curiosidad natural del animal. Los perros son animales muy observadores y utilizan su olfato y su oído para interpretar lo que sucede a su alrededor. «Es posible que nos sigan a la cocina con la esperanza de que les demos algo de comer o por la curiosidad de olernos cuando volvemos a casa», explica Rigaki.

Señales de alerta

«Cuando está descansando y nos levantamos, debería ser capaz de relajarse en su espacio sin necesidad de seguirnos. La imposibilidad de desconectar puede indicar ansiedad», señala la entrenadora. La ansiedad por separación o la dependencia excesiva son problemas relativamente comunes en perros adultos que, por diversas razones, no han desarrollado confianza suficiente para estar solos.

Es importante diferenciar entre la conducta de un cachorro y la de un perro adulto. Los cachorros dependen totalmente de sus cuidadores y es natural que los sigan constantemente. «A medida que crecen, ganan confianza en sí mismos y se vuelven independientes. Es un proceso por el que pasan incluso si se quedan con su madre. Es natural y corresponde al proceso de madurez que también atravesamos nosotros», explica Rigaki.

El problema surge cuando, en la adultez, el perro continúa mostrando una dependencia excesiva. Esta conducta puede deberse a varios factores: falta de estimulación, aburrimiento, cambios recientes en el hogar o un entrenamiento insuficiente. El entorno en el que vive el perro también influye en su comportamiento. Cuando el animal pasa mucho tiempo solo, «incluso el simple hecho de ir del salón al dormitorio es emocionante», afirma Rigaki.

Ansiedad por separación

Rigaki recomienda que los dueños observen cuidadosamente cómo actúa su mascota cuando está sola. «Es importante ver si puede permanecer tranquila, si duerme en su cama o si manifiesta señales de estrés cuando no estás presente. Esto nos permitirá diferenciar entre un comportamiento normal y ansiedad por separación», explica. Algunos signos claros incluyen jadeo excesivo, ladridos persistentes, destrucción de objetos, micción o defecación en lugares inadecuados y conducta obsesiva.

El entrenamiento positivo, basado en recompensas y refuerzos, es clave para ayudar a los perros a desarrollar independencia. «Cuando el perro se mantiene tranquilo en su espacio sin seguirnos, debemos reforzar ese comportamiento con elogios, caricias o premios. Evitar castigos es fundamental, ya que estos pueden aumentar la ansiedad y la desconfianza», afirma la entrenadora.